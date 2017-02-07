Vedaş’a Teşekkür Plaketi

Van'ın İskele Mahalle Muhtarı Faik Önay, hizmetlerinden dolayı Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürü Beytullah Özbayram'a plaket verdi.

Van'ın İskele Mahalle Muhtarı Faik Önay, hizmetlerinden dolayı Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürü Beytullah Özbayram'a plaket verdi.

İskele Mahalle Muhtarı Faik Önay, VEDAŞ Van İl Müdür Özbayram'ı ziyaret ederek, şirketin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Faik Önay, "Mahallemizin bazı noktalarında aydınlatmalar yetersizdi, kimi noktalar da ise armatürler arızalı olduğu için yanmıyordu. İl Müdürümüz Beytullah Özbayram ve Müşteriler Başmühendisi İbrahim Halil Göl'ün kurduğu aydınlatma ekipleri, bu eksikleri gidererek mahallemizi ışıl ışıl hale getirdi. Mahalle halkım adına VEDAŞ'a teşekkür ederim" dedi.

Muhtar Önay'dan plaket alan Beytullah Özbayram ise, "İskele Mahallesi'nin aydınlatma sorunlarını çözmek için kış şartlarının zorluğuna rağmen gayret gösteren ekiplerimiz, 25 gün içerisinde çalışmayı sonlandırmıştır. İskele Mahallesi'nde yaptığımız aydınlatma çalışmaları kapsamında yaklaşık 850 adet yeni armatürün montajı yapılırken, yaklaşık 350 adet armatürün de bakım ve onarımı gerçekleştirilmiştir. Mahallemizin görüntüsüne güzellik katmak için yapılan çalışmalar sırasında ekiplerimize eşlik ederek desteğini esirgemeyen değerli muhtarımıza VEDAŞ ailesi olarak teşekkür ederiz. Sokak aydınlatma ekiplerimizin yaptığı çalışmalar, diğer mahallelerimizde de programımız dahilinde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.