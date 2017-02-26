"Vedat Günyol Deneme Ödülü"nü Kazanan Eser Yarın Açıklanacak

Kartal Belediyesi'nin çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlediği deneme yarışmasının kazananı belli oldu.

Kartal Belediyesi'nin çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlediği deneme yarışmasının kazananı belli oldu. Yarışmayı kazanan yazar ve eser, yarın Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla duyurulacak.

Vedat Günyol'u gelecek kuşaklara tanıtmak ve genç yazarları desteklemek amacıyla düzenlenen "Vedat Günyol 1. Deneme Ödülü"nü kazanan yazar ve eseri, Kartal Belediyesi tarafından 27 Şubat 2017'de düzenlenecek basın açıklamasıyla duyurulacak. İstanbul Barosu, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Kırmızı Kedi Yayınevi'nin de destek verdiği yarışmaya katılan 75 deneme, Av. Celal Ülgen, Haluk Hepkon, Hüseyin Özbek, Av. Hüsnü Yeşilyurt, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

"Vedat Günyol 1. Deneme Ödülü"nü kazanan eserin duyurulacağı basın açıklaması, 27 Şubat 2017 Pazartesi saat 11.00'de Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.