Vefa Derneği Kütahya’da Da Şube Açtı

Merkezi Elazığ'da bulunan Vefa Derneği, Kütahya'da da şube açarak faaliyetlerine başladı.

Merkezi Elazığ'da bulunan Vefa Derneği, Kütahya'da da şube açarak faaliyetlerine başladı.

Derneği tanıtımı için Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Vefa Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Gencer, bazı STK'ların yöneticilerdi ile derneği üyeleri katıldı.

Vefa Derneği'nin 2 yıl önce Elazığ'da kurulduğunu belirten Başkan Gencer, "Derneğimiz saygı, kadir şinaslık, hak ve hakkı üstün tutmak, çalışmak, yardımlaşmak, dayanışma ve merhametle edep çerçevesinde insanlığın ortak vasıfları dahilinde, devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi amaçlamaktadır. Vefa hareketi, asla herhangi bir çıkar ve menfaat gözetmeden kurulmuş olup, sadece gönüllü olarak gerçek anlamda bu davaya hizmet etmek, ülkemizin ve milletimizin menfaatleri için hayatını ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte vefasızların karşısında "Vefalı" duruşumuzu göstermektir. Eğitim ve kültür alınanda faaliyet gösteren Vefa Derneği'nin şu anda 33 il ilçelerde şubesi bulunmaktadır" diye konuştu. (EFE)