Vefakar Tezhip Ve Minyatür Sanatçısından Kişisel Sergi

İzmir'in Bergama ilçesinde, 17 yıl önce üniversite eğitimi alan Eda Ergen uzun yıllar uğraştığı tezhip ve minyatür çalışmalarından oluşan ve adını...

İzmir'in Bergama ilçesinde, 17 yıl önce üniversite eğitimi alan Eda Ergen uzun yıllar uğraştığı tezhip ve minyatür çalışmalarından oluşan ve adını "Zehir" koyduğu ilk kişisel sergisini Bergama'da açtı.

Tezhip ve minyatür sanatı ile çok uzun yıllardır uğraşan Eda Ergen uzun yıllar uğraştığı tezhip ve minyatür çalışmalarından oluşan bir sergi açtı. Bergama Kültür Merkezi (BerKM)'nde açılan sergiyi gezen vatandaşlar, Ergen'in "Zehir" adını verdiği sergiyi hayranlıkla gezdi. Eda Ergen "17 yıl önce üniversite eğitimi için Bergama'ya geldiğimde küçük bir kız çocuğuydum. Bergama'nın ekmeğini yedim ve suyunu içtim. Burada çok güzel arkadaşlar edindim. Bir gün Bergama'da sergi açabilmek en büyük hayalimdi, Allah nasip etti.Unutulmaya yüz tutmuş bu geleneksel sanatları Bergama'dan tanıtmak istiyorum.O yüzden İlk kişisel sergimi 2500 yıllık tarihi geçmişe sahip ve aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Kenti olan Bergama'da açmak istedim"diye konuştu.