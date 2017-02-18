Vefa’nın Kitabı Gaziemir’de Yazıldı

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin'in "1992'den Bugüne Gaziemir" ismini taşıyan kitap özel bir gecede tanıtılırken, gece, geçmişte ve mevcut teşkilatlarda...

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin'in "1992'den Bugüne Gaziemir" ismini taşıyan kitap özel bir gecede tanıtılırken, gece, geçmişte ve mevcut teşkilatlarda görev alan partilileri buluşturdu.

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin, "1992'den Bugüne Gaziemir" ismini taşıyan kitabı özel bir gece ile tanıtıldı. Anlamlı gece, 1992 yılından bu yana partinin her kademesinde görev alanları bir araya getirdi. Gaziemir bir otelde düzenlenen tanıtım gecesine, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, eski il başkanları, eski ve yeni dönem milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Vefa borcu

Uzun süredir böyle bir kitap çıkarmak istediğini belirten CHP Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin, kirap hakkında bilgi verdi. Tekin, "Yeniden ilçe statüsünün kazanıldığı 1992 yılından günümüze kadar geçen sürede SHP ve CHP'nin Gaziemir ilçe örgütlerinin hafızasını oluşturan bir kaynak kitap hazırladım. "1992'den Bugüne Gaziemir" adını taşıyan kitap ile iki partinin CHP çatısında birleştiği tarih ile bu tarihten sonra CHP Gaziemir İlçe Örgütünün her kademesinde görev alanlara vefa borcu bir nebze de olsa inşallah ödenmiş olmuştur" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol da, kendisinin de eski o dönemlerden geldiğini hatırlatarak, "Çok güzel bir çalışma, kutluyorum. Umut başkan böyle bir hayali olduğunu umut bizlere söylerdi. Tamamlayarak çıkarmış, harika bir çalışma olmuş inşallah devamını getirecek" dedi.

"Referandumda demokrasi dersi İzmir'den verilecek"

Gecede birçok önemli ismin buluştuğuna dikkat çeken Şenol,

"Seçimle ilgili "Hayır'ın başlangıcı böyle bir gecede atmış olduk. Çok değerli insanlarımız var. Herkes burada herkes kol kola girdi ve dayanışma içindeler. İzmir Türkiye için hep önemli olmuştur. Anket çalışmalarında yüzde 60-80 oranında "Hayır" çıkacağına işaret ediliyor; ancak ben İzmir'den daha yüksek oranda "Hayır" çıkacağını ve Türkiye'ye demokrasi dersinin İzmir'den verileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı iddialı konuştu

Gecede konuşan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven de referandum sürecine dikkat çekti. Referandum günü sandıklara sahip çıkılması çağrısında bulunan Güven, "Bu referandumda sandıklarda herhangi bir sıkıntı oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'den kesinlikle "Hayır" çıkacaktır. İyi bir netice alacağız, hiç şüpheniz olmasın" dedi.