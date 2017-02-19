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Vefat Haberleri Hastane Personelini Yasa Boğdu

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Vefat Haberleri Hastane Personelini Yasa Boğdu
İnegöl Devlet Hastanesi personellerinden art arda gelen vefat haberleri, hastane personelini yasa boğdu.

İnegöl Devlet Hastanesi personellerinden art arda gelen vefat haberleri, hastane personelini yasa boğdu.

İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümünde görevli 28 yaşındaki Nazen Karakütük'ün ardından vefat eden hemşire Songül Taşdemir için veda töreni düzenlendi. İki yıldan bu yana İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan 43 yaşındaki Songül Taşdemir, 8 ay önce yakalandığı amansız hastalıkla mücadelesini kaybetti. Pankreas kanseri tedavisi gören hemşire, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün gece hayatını kaybetti.

Başhekim Dr. Hayrettin Göçmen ile yöneticiler ve sağlık çalışanlarının da katıldığı törende gözyaşları sel oldu.

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