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‘Vefatının 80. Yılında Akif’i Anlamak, Asım’ı Yaşamak’ Paneli Düzenlendi

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‘Vefatının 80. Yılında Akif’i Anlamak, Asım’ı Yaşamak’ Paneli Düzenlendi
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, okuma gruplarını çok anlamlı ve yararlı bulduğunu ifade ederek, projenin en güzel tarafının, başka yazarlara da...

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, okuma gruplarını çok anlamlı ve yararlı bulduğunu ifade ederek, projenin en güzel tarafının, başka yazarlara da uyarlanabilmesi olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Sami Güçlü, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yılı dolayısıyla Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen "Vefatının 80. Yılında Akif'i Anlamak, Asım'ı Yaşamak" konulu panele katıldı.

Lise öğrencilerinin hazırladığı paneli dinlemesinin ardından bir konuşma yapan Bakan Avcı, öncelikle panelist öğrencilere teşekkür ederek, "Bu okuma gruplarını gerçekten çok anlamlı ve yararlı buluyorum. Dolayısıyla bu faaliyete destek olan bütün öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, Milli Eğitim yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu projenin en güzel taraflarından biri, başka yazarlara da uyarlanabilir bu. Bir yazarı, belli bir süre bütün kitaplarıyla ve sonra onunla ilgili olarak yazılmış diğer kitapları okuyarak tanımak. Bu çok verimli bir okuma faaliyeti yani, pek çok yazarı peş peşe okumaktansa bir yazarı bütün eserleriyle ve onun hakkında yazılmış başka kitapları da okuyarak tanımak çok daha bereketli bir okuma oluyor" ifadelerini kullandı.

"Değişik yaş dönemlerinizde tekrar Akif'e döndüğünüz zaman belki bugün size pek fazla cazip gelmemiş taraflarının da olduğunu göreceksiniz"

Her yaşın bir Akif'i olduğunu ve bunun bütün yazarlar için söylenebileceğini belirten Bakan Avcı, "15 yaşında okuduğunuz bir yazarı 30 yaşında okuduğunuz zaman hiç okumamış gibi farklı yönlerini keşfedebiliyorsunuz. İnşallah 50, 60, 70 yaşlarında okuduğunuz zaman da çok daha farklı yönlerini hiç okumamışsınız gibi keşfedebiliyorsunuz onun için siz şimdi çok güzel bir başlangıç yaptınız gençler olarak, inşallah önümüzdeki yıllarda, değişik yaş dönemlerinizde tekrar Akif'e döndüğünüz zaman belki bugün size pek fazla cazip gelmemiş taraflarının da olduğunu göreceksiniz. Akif'in mesela benim yaşımdakiler için özellikle bazı şiirleri, mesela "Ezelden Aşinanım Ben" şiirinden yapılmış olan şarkıyı şimdi bir dinleyin siz yine bu yaşlarda inşallah ileri yaşlarınızda da dinlediğiniz zaman Akif'in gerçekten nasıl derinlikli bir manevi dünyaya sahip olduğunu bir kere daha görme şansınız olacak inşallah. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, iyi okumalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Avcı, konuşmasının ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

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