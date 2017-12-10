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Vegan Kahvaltı Buluşmasında Hayvan Haklarına Dikkat Çektiler

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Vegan Kahvaltı Buluşmasında Hayvan Haklarına Dikkat Çektiler
Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nda düzenlenen vegan kahvaltı programında bir araya gelen hayvanseverler, hayvan haklarına dikkat çekti.

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nda düzenlenen vegan kahvaltı programında bir araya gelen hayvanseverler, hayvan haklarına dikkat çekti. Son zamanlarda yaşanan hayvanlara şiddet olaylarına tepki gösteren hayvanseverler, barınaktaki hayvanlarla vakit geçirdi.

Fatih Belediyesi ve Hayvanlara Adalet Derneği Üyeleri tarafından düzenlenen vegan kahvaltı programında hayvanseverler bir araya geldi. Son zamanlarda artan hayvanlara şiddet olaylarına tepki gösteren hayvanseverler, vegan kahvaltı buluşmasında hayvan haklarına dikkat çekti. Avukatların ve STK temsilcilerinin katıldığı program sonrasında hayvanseverler, barınakta yaşayan hayvanlarla vakit geçirdi.

Hayvanların mal statüsünden çıkarılması gerektiğini söyleyen Avukat Hülya Yalçın, "Bu etkinliğimizin adı vegan kahvaltı buluşması. Hayvanlara Adalet Derneği olarak veganlığı ön plana çıkaran dokunulmamış hayvan hakları ihlallerine de dokunan bir dernek olarak bu etkinliği düzenledik. Bu bir ilk adımdır. Bütün barınaklara bu şekilde girmeyi düşünüyoruz. Buradaki hayvanlar için de çalışmalar var. Herkes çok şey yapıyor. Sokaktaki hayvanseverlerden bürokrasidekilere kadar sürüyor. Biz Türkiye Barolar Birliği ile daha etkin bir çalışma içindeyiz. Önemli olan çatı yasanın düzelmesi. Hayvana kötü muamelenin düzelmesi. Hayvanın doğal ömrünü doğal şartlarda tamamlaması ve en önemlisi de hayvanın mal statüsünden canlı statüsüne geçmesi. Hayvan canlıdır, 2017 yılında hala bunlar canlıdır demek bizim için çok korkunç. Bu en iyi barınaklardan bir tanesi. Hatta en iyisi" dedi.

Vegan kahvaltı programıyla hayvanlara zarar vermeden beslenmenin mümkün olduğu mesajı vermek istediklerini belirten Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Gönüllü yöneticisi Meral Olcay ise, "Fatih Belediyesi, Yedikule Hayvan Barınağı olarak farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Hayvan sömürüsü olmadan insanların besleneceğini ispat etmek amaçlı bir etkinlik oldu. Vegan kahvaltımıza oldukça büyük ilgi var. Katılım da bu kötü havaya rağmen sevindirici. Mutlaka barınakları ziyaret etsinler, hayvanları sevelim. Bu bir tercih ama sömürmeden de beslenebiliyoruz" diye konuştu.

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