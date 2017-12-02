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Vekiloğlu,” Amacımız Play-off İçerisinde En İyi Yeri Elde Etmek”

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Vekiloğlu,” Amacımız Play-off İçerisinde En İyi Yeri Elde Etmek”
Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. Haftasında Yalova Group Belediyespor'u 96-80 yenen Antalyaspor'da Başantrenör Arda Vekiloğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. Haftasında Yalova Group Belediyespor'u 96-80 yenen Antalyaspor'da Başantrenör Arda Vekiloğlu önemli açıklamalarda bulundu. Son 7 maçından 6 galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'e göz kırparken Vekiloğlu, "Amacımız play-off içerisinde en iyi yeri elde etmek" dedi.

"Hedeflerle ilgili kendimize kısıtlama koymak istemiyoruz"

Antalyaspor Başantrenörü Arda Vekiloğlu, "Biz hedeflerle ilgili kendimize kısıtlama koymak istemiyoruz. Ama akılcı olup hedeflerin altında da ezilmek istemiyoruz. Bu takımın ilk defa tecrübe ettiği bir yıl. Gerçekçi hedefimiz play-off'ta olmak. Burada olacağımıza bizim performansımız belli edecek. Sonrasında böyle bir hedef elimize geçersek bu istikrarımız devam ederse, hayır istemiyoruz diyeceğimiz bir pozisyon yok. Amacımız play-off içerisinde en iyi yeri elde etmek" dedi.

" Önemli bir galibiyet aldık"

Yalova maçını değerlendiren Vekiloğlu," Bir kere maçın sonundaki skor bizi yanıltmasın. Böyle bir maç olmadı. Son periyota kadar, biz maçı kopartana kadar başa baş hatta geriye düştüğümüz bir maç oldu. Bununda böyle olabileceği konusunda oyuncularımıza uyarıları yapmıştık. Rakibimizin bu güne kadar çok fazla maç kaybettiğini, ligde konumuna rağmen kaybettiği maçların hepsini yakın bir skorla kaybettiğini, ciddi bir skor potansiyeli olduğunu biliyorduk. Maçın başında rakibimize göstermemiz gereken saygıyı göstermedik. Çok kolay sayılar yedik. 12 tane top kaybı ve 9 hücum ribaundu üzerinden yediğimiz sayılar maç sonu itibarı ile 36'yı buldu. İkinci yarının son periyotunda ki savunma ve hücumdaki tercihlerimize neticeye gittik. Önemli bir galibiyet. Bütün oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

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