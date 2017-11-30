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Velimir Perasovic: “Evimizde Galip Gelmeyi Bildik”

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Velimir Perasovic: “Evimizde Galip Gelmeyi Bildik”
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, evinde ilk galibiyetlerini aldıklarını aktararak, "Sahada mücadele ettik savaştık ve sonunda galip gelmeyi...

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, evinde ilk galibiyetlerini aldıklarını aktararak, "Sahada mücadele ettik savaştık ve sonunda galip gelmeyi bildik" dedi.

THY Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Olimpia Milano'yu 73-68'lik sonuçla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sırp çalıştırıcı, Olympiacos ve Malaga'ya karşı iç sahada kaybettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evimizde oynadık. Bizim için duygularımızın ön planda olduğu bir maçtı. Daha önce Unicaja Malaga ve Olympiacos'a karşı kaybetmiştik. Serbest atışlarda yüzdemiz kötüydü. Sahada mücadele ettik savaştık ve sonunda evimizde galip gelmeyi bildik."

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