Velimir Perasovic: "İkinci Yarıda Kendimizi Gösterdik"

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklıydı. İlk yarı tamamen Milan'ın kontrolünde geçti. İkinci...

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklıydı. İlk yarı tamamen Milan'ın kontrolünde geçti. İkinci yarıda kendimizi gösterdik" dedi.

THY Euroleague 22. hafta maçında Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano'yu 90-86'lık skorla mağlup etti.

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklıydı. İlk yarı tamamen Milan'ın kontrolünde geçti. İkinci yarıda kendimizi gösterdik. Kazandığımız için mutluyum. Play-off'lar için değiştirmemiz gereken çok şeyler var. Maçın başında iki tane basit üçlük kaçırdık. Bundan dolayı oyuncularım mental olarak düşüşe geçti. Farkın açılmasıyla bu düşüş devam etti. İkinci yaptığımız iyi çıkışla ise maçı kazandık" diye konuştu.

Olimpia Milano cephesi

EA7 Olimpia Milano Başantrenörü Jasmin Repesa ise ilk yarı ve ikinci periyota kadar çok iyi oynadıklarını söyledi. Repesa üçüncü periyotta Anadolu Efes'in yaptığı geri dönüş sonrası maçı kaybettiklerini ifade etti.