  • BIST 88.830
  • Altın 145,894
  • Dolar 3,6822
  • Euro 3,9239
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 7 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Velimir Perasovic: "İkinci Yarıda Kendimizi Gösterdik"

» »
Velimir Perasovic: "İkinci Yarıda Kendimizi Gösterdik"
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklıydı. İlk yarı tamamen Milan'ın kontrolünde geçti. İkinci...

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklıydı. İlk yarı tamamen Milan'ın kontrolünde geçti. İkinci yarıda kendimizi gösterdik" dedi.

THY Euroleague 22. hafta maçında Anadolu Efes, EA7 Olimpia Milano'yu 90-86'lık skorla mağlup etti.

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklıydı. İlk yarı tamamen Milan'ın kontrolünde geçti. İkinci yarıda kendimizi gösterdik. Kazandığımız için mutluyum. Play-off'lar için değiştirmemiz gereken çok şeyler var. Maçın başında iki tane basit üçlük kaçırdık. Bundan dolayı oyuncularım mental olarak düşüşe geçti. Farkın açılmasıyla bu düşüş devam etti. İkinci yaptığımız iyi çıkışla ise maçı kazandık" diye konuştu.

Olimpia Milano cephesi

EA7 Olimpia Milano Başantrenörü Jasmin Repesa ise ilk yarı ve ikinci periyota kadar çok iyi oynadıklarını söyledi. Repesa üçüncü periyotta Anadolu Efes'in yaptığı geri dönüş sonrası maçı kaybettiklerini ifade etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana Demirspor’da Büyükşehir Gaziantepspor Hazırlıkları09 Şubat 2017 Perşembe 18:53
  • Papen Mustafa’dan Depremzedelere Geçmiş Olsun Ziyareti09 Şubat 2017 Perşembe 18:28
  • Mahalle Liginde Final Zamanı09 Şubat 2017 Perşembe 18:18
  • Olaylı Derbinin Cezaları Belli Oldu09 Şubat 2017 Perşembe 18:08
  • Christian Hammer, İngiliz Devini Nakavt Etti09 Şubat 2017 Perşembe 17:53
  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (Pfdk), Beşiktaşlı Dusko Tosic’e 4, Fenerbahçeli Robin Van Persie’ye 3, Teknik Direktör Şenol Güneş’e İse 1 Maç Ceza Verdi.09 Şubat 2017 Perşembe 17:48
  • Evkur Yeni Malatyaspor’un Kampı Yarın Noktalanıyor09 Şubat 2017 Perşembe 17:28
  • Beşiktaş, Kafilesi Safranbolu’da09 Şubat 2017 Perşembe 17:23
  • Başkan Gevrek Yeni Statta İncelemelerde Bulundu09 Şubat 2017 Perşembe 17:23
  • Samsunspor İçin “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” Projesi09 Şubat 2017 Perşembe 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti