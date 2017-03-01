Venezuela’da Karnaval 2 Buçuk Milyon Ziyaretçiye Ulaştı

Venezuela'nın Vargas eyaletindeki uluslararası karnavalı başladığı günden bu yana 2 buçuk milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Venezuela'nın Vargas eyaletindeki uluslararası karnavalı başladığı günden bu yana 2 buçuk milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Venezuela Vatandaş Güvenliği ve Muhafazası Bakan Yardımcısı Manuel Perez Urdaneta, karnavala gelen gazetecileri uğurlamak için La Guaira karayoluna gitti. Burada açıklama yapan Urdaneta, karnaval boyunca yedi trafik kazasının gerçekleştiğini, bu kazalarda 4 kişinin yaralandığını, 2 kişinin kalp krizi geçirerek öldüğünü ifade etti. Urdaneta, ayrıca karnaval sırasında kaybolan 9 çocuğun ailelerine sağlıklı bir şekilde teslim edildiğini de açıkladı.