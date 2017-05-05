  • BIST 93.520
  • Altın 141,437
  • Dolar 3,5657
  • Euro 3,9079
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 12 °C

Venezuela’daki Protestolarda Ölü Sayısı 36’ya Yükseldi

» »
Venezuela’daki Protestolarda Ölü Sayısı 36’ya Yükseldi
Venezuela'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Venezuela'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Dün yapılan gösteride bir polisin ve 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa'nın yeniden yazılmasına ilişkin kararnameyi imzalanmasının ardından ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler daha da yoğunlaştı. Venezuela'da son 2 aydır devam eden protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 ya yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki bir polisin ve 17 yaşındaki bir gencin gösteriler sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. Polisin, Carabobo eyaletindeki gösteriler sırasında vurularak öldürüldüğü, 17 yaşında hayatını kaybeden öğrencinin ise Armando Canizales adında devletin desteklediği "El Sistema" müzik eğitimi programında müzisyen olduğu öğrenildi.

Venezuela'daki hükümet karşıtı gösteriler sırasında bugüne kadar yaklaşık 700 kişi yaralandı. Öte yandan, Venezuela'daki muhalif liderlerin yaptığı açıklamaya göre, dün öğrenciler tarafından yapılan karşıt gösteride 30 kişi yaralandı, binden fazla kişi ise tutuklandı.

Venezuela’daki Protestolarda Ölü Sayısı 36’ya Yükseldi

Venezuela’daki Protestolarda Ölü Sayısı 36’ya Yükseldi

Venezuela’daki Protestolarda Ölü Sayısı 36’ya Yükseldi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye Kimyasal Silah Üretmeye Devam Ediyor05 Mayıs 2017 Cuma 09:18
  • Abd Temsilciler Meclisi, Yeni Sağlık Sigortası Tasarısını Kabul Etti04 Mayıs 2017 Perşembe 23:03
  • Abd’den Kuzey Kore’ye Yeni Yaptırım Yasası04 Mayıs 2017 Perşembe 22:48
  • Obama’dan Macron’a Tam Destek04 Mayıs 2017 Perşembe 20:53
  • Rusya Ve Ukrayna’ya Eurovision Kuralları İhlali Nedeniyle Yaptırımlar Uygulanabilir04 Mayıs 2017 Perşembe 20:33
  • Trump, İsrail, Vatikan Ve Suudi Arabistan’ı Ziyaret Edecek04 Mayıs 2017 Perşembe 20:23
  • Belçika’da 72 Evsiz, Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı04 Mayıs 2017 Perşembe 18:48
  • Lavrov “Kuzey Kore’deki Durum Felakete Dönüşebilir”04 Mayıs 2017 Perşembe 17:48
  • Eski Afgan Başbakanı Hikmetyar Kabil’e Geldi04 Mayıs 2017 Perşembe 17:44
  • Rusya Federasyon Konseyi, Abd’nin Rus Diplomatlara Gözetimine Rus Tepkisinin Nasıl Olacağını Anlattı04 Mayıs 2017 Perşembe 17:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti