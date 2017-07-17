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Venezuelalı Muhaliflerden Genel Grev Çağrısı

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Venezuelalı Muhaliflerden Genel Grev Çağrısı
Venezuelalı muhalifler, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni meclis oluşturma kararını protesto için 24 saatlik genel grev çağrısında bulundu.

Venezuelalı muhalifler, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni meclis oluşturma kararını protesto için 24 saatlik genel grev çağrısında bulundu.

Venezuelalı muhalif parti liderleri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni meclis oluşturma kararını protesto etmek için 24 saatlik genel grev çağrısında bulundu. Muhalif liderler tarafından yapılan açıklamada, hükümet karşıtı yapılan referanduma 7.6 milyon kişinin katıldığı, Yüksek Mahkeme içinde yeni isimleri kendilerinin atayacağını ve bunun için de yetkilerinin olduğu belirtildi. Ayrıca muhalifler, Maduro'nun görev süresi dolmadan yeniden seçim yapılması gerektiğini dile getirdi.

Demokratik Birlik Koalisyonu (ÇAM) adına konuşan muhalefet lideri Freddy Guevara, "Hükümet, Venezuela'nın yok olmasına izin vermeyeceğimizi anlamalı. Hükümet hileli anayasa teklifini kaldırmalı" dedi.

Venezuela'da devlet başkanının yetkilerini genişleten anayasa değişikliğine karşı muhalefet öncülüğünde gayriresmi referandum düzenlenmişti. 7.6 milyon kişinin katıldığı referandumda seçmenlerin yüzde 90'ı "hayır" oyu kullanmıştı. Oy sandıklarının sınırlı bir alana kurulması ve oylamanın resmi olmaması nedeniyle oylamaya yüzde 50 katılım sağlanmıştı. Maduro'nun destekçileri oylamayı boykot etmiş, Venezuela Ulusal Seçim Kurulu da referanduma resmi onay vermemişti.

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