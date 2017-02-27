Vergi Dairesi Başkanı Aslan’dan Başkan Sekmen’e Ziyaret

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Vergi Haftası etkinlikleri nedeniyle gerçekleşen ziyaret samimi bir atmosferde geçti. Başkan Mehmet Sekmen, Vergi Haftası dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, "Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır. Vergi; devlet gelirlerini oluşturan ve etkileyen en önemli finansman kaynağıdır. Devletin kamu harcamalarının en temel kaynağını vergiler oluşturmaktadır. Vergiler, ekonominin sağlıklı işleyebilmesi için en önemli kamu geliri olarak kabul edilir. Bu nedenle ülkemiz ve şehrimizin gelişmesi için bizlere düşen görev; vergi bilincini vatandaşlarımıza anlatıp kalkınmanın vergiyle sağlanacağını sürekli ifade etmeliyiz" dedi. Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan da, söz konusu düşüncelerinden ötürü Başkan Mehmet Sekmen'i tebrik ederek, vergi bilincinin önemine vurgu yaptı.