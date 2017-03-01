Vergi Dairesinden Satso’ya Ziyaret

Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik ve vergi dairesi müdürleri Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul'u makamında...

Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik ve vergi dairesi müdürleri Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Vergi Haftasını kutlayarak vergi bilincinin kazandırılmasının önemine değindi. Başkan Kösemusul konuşmasında Sakarya'nın her geçen gün geliştiği ve bu gelişmeler çerçevesinde tablosunun da değiştiğini ifade ederek,"Organize Sanayi Bölgelerinin tamamlanması ve yatırımların gelmesi ile üye sayımız ve dolayısıyla mükellef sayısı da artacak. Bizler Sakarya için çizdiğimiz gelişim ve büyüme vizyonunda tüm kurumlarla işbirliği ve ortak çerçevede hareket ediyor olmanın memnuniyetini de yaşıyoruz. Birliğimiz daim olsun. Türkiye'nin büyüme hızından daha hızlı büyümeye başlayan ilimizin sanayisinin gelişirken çevresel faktörlerinde zarar görmemesi en büyük hassasiyetimizdir" dedi.

Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, her yıl geleneksel olarak kutlanan vergi haftası ile ilgili bilgi verdiği konuşmasında "Ülkemizde vergi bilincini artırmak, vergi ödeme alışkanlığı oluşturmak ve vergi ödemenin öneminin kavranması adına haftamız büyük önem arz ediyor" dedi.