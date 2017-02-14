  • BIST 88.082
  • Altın 144,379
  • Dolar 3,6621
  • Euro 3,8732
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -6 °C
  • İzmir 0 °C
  • Ordu -3 °C
  • Sinop -1 °C
  • Giresun -1 °C
  • Amasya -4 °C
  • Rize -4 °C
  • Trabzon 1 °C
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

Vergi indirimi için başvurunun son günü: '27 Şubat'

»
Vergi indirimi için başvurunun son günü: '27 Şubat'
Vergi indiriminden faydalanmak isteyen basit usul vergi mükelleflerinin 27 Şubat tarihine kadar beyannamelerini vermeleri gerektiğini belirten Havza Esnaf Oda Başkanı Çiftçi; "Bir çok esnafımız bu uygulama ile nefes alma imkanı bulacak" dedi

Samsun'un Havza İlçesi'nde Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Fahri Çiftçi, 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la basit usulde vergilendirilen mükelleflere gelir vergisi indirimi getirildiğini ve bu indirimden yaralanmak isteyen oda üyelerinin ve diğer basit usul vergi mükelleflerinin 27 Şubat tarihine kadar beyannamelerini vermeleri gerektiğini belirtti. 

Esnaf Odası Başkanı Çiftçi, esnaf ve sanatkârın yıllık 8 bin liraya kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakıldığını hatırlatarak; "Bu kanun ile ilk kez iş kuran genç esnaf ve sanatkârların şartları tutması halinde 3 yıl vergiden muaf tutulacak. Düzenleme ekonomi çevrelerince hali hazırda ekonomik sıkıntı içinde olan küçük esnaf için büyük avantaj sağlayacağından esnaflarımız açısından olumlu karşılandı. Bir çok esnafımız bu uygulama ile nefes alma imkanı bulacak" dedi.

POSTA İLE GÖNDERİLEBİLİR
Basit usul mükelleflerin beyanname vermelerinin şart olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Mükellefler, 1 Ocak2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri dönemine ait 2016 yılı gelirlerini 2017 yılı şubat ayının 25’i Cumartesi gününe geldiğinden 27 Şubat Pazartesi gününe kadar beyannamelerini bizzat vergi dairelerine gönderebilecekleri gibi posta ile de gönderebilirler. Ayrıca elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan, basit usul mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KOSGEB kredisi için yeni şans13 Şubat 2017 Pazartesi 18:33
  • 'Halkın markası halkla beraber'13 Şubat 2017 Pazartesi 17:39
  • Giresun'un fındığı borsaya açılıyor13 Şubat 2017 Pazartesi 09:00
  • Samsunlu işadamları tecrübelerini paylaştı11 Şubat 2017 Cumartesi 09:00
  • Ordu Park AVM Projesi'nde kasamızdan para çıkmayacak10 Şubat 2017 Cuma 18:38
  • Kayıt dışı istihdamda çözüm: 'ortak akıl'10 Şubat 2017 Cuma 18:28
  • Bal üretiminde 2'nciyiz10 Şubat 2017 Cuma 18:00
  • EV'leniyoruz Fuarı'na agromec damga vurdu10 Şubat 2017 Cuma 17:52
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'10 Şubat 2017 Cuma 09:00
  • NE ARARSAN BU FUARDA09 Şubat 2017 Perşembe 19:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti