Vergi indirimi için başvurunun son günü: '27 Şubat'

Vergi indiriminden faydalanmak isteyen basit usul vergi mükelleflerinin 27 Şubat tarihine kadar beyannamelerini vermeleri gerektiğini belirten Havza Esnaf Oda Başkanı Çiftçi; "Bir çok esnafımız bu uygulama ile nefes alma imkanı bulacak" dedi

Samsun'un Havza İlçesi'nde Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Fahri Çiftçi, 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la basit usulde vergilendirilen mükelleflere gelir vergisi indirimi getirildiğini ve bu indirimden yaralanmak isteyen oda üyelerinin ve diğer basit usul vergi mükelleflerinin 27 Şubat tarihine kadar beyannamelerini vermeleri gerektiğini belirtti.

Esnaf Odası Başkanı Çiftçi, esnaf ve sanatkârın yıllık 8 bin liraya kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakıldığını hatırlatarak; "Bu kanun ile ilk kez iş kuran genç esnaf ve sanatkârların şartları tutması halinde 3 yıl vergiden muaf tutulacak. Düzenleme ekonomi çevrelerince hali hazırda ekonomik sıkıntı içinde olan küçük esnaf için büyük avantaj sağlayacağından esnaflarımız açısından olumlu karşılandı. Bir çok esnafımız bu uygulama ile nefes alma imkanı bulacak" dedi.

POSTA İLE GÖNDERİLEBİLİR

Basit usul mükelleflerin beyanname vermelerinin şart olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Mükellefler, 1 Ocak2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri dönemine ait 2016 yılı gelirlerini 2017 yılı şubat ayının 25’i Cumartesi gününe geldiğinden 27 Şubat Pazartesi gününe kadar beyannamelerini bizzat vergi dairelerine gönderebilecekleri gibi posta ile de gönderebilirler. Ayrıca elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan, basit usul mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler" ifadelerini kullandı.