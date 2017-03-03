  • BIST 89.729
  • Altın 147,053
  • Dolar 3,7219
  • Euro 3,9220
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

Vergi Müfettişleri Altı Yılda 312 Bin Mükellef İnceledi

» »
Vergi Müfettişleri Altı Yılda 312 Bin Mükellef İnceledi
Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, "Vergi müfettişleri son altı yılda 312 bin 55 mükellef inceledi" dedi.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, "Vergi müfettişleri son altı yılda 312 bin 55 mükellef inceledi" dedi.

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında kutlanan 28'inci Vergi Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, vergi bilincinin önemine vurgu yaptı. Deniz, "Vergi, insanların bir arada yaşamasından kaynaklanan güvenlik, eğitim, sosyal hizmetler ve sağlık gibi konularda ortak yaşama giderlerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan alınan en önemli mali kaynaklardan biridir. Bu kapsamda kamu hizmetlerinin sunulmasında önemli yeri olan verginin tabana yayılarak düzenli ve adaletli bir şekilde herkesten ödeme gücüne göre alınması gerekmektedir. Bu durumun sağlanabilmesi için de toplumda vergi bilincinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"8 bin vergi müfettişi görev yapıyor"

Vergi müfettişlerinin kayıt dışı ekonomi ile mücadele ettiğine vurgu yapan Deniz şunları söyledi: "Toplumun vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve verginin tabana yayılması için vergi bilincinin öneminin yanında etkin bir vergi denetim sisteminin olması zaruridir. Bu bağlamda 2011 yılında vergi denetiminde çığır açan ve reform niteliğinde olan Vergi Denetim Kurulu (VDK) bünyesinde denetim birimleri tek çatı altında toplanarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emekleri ile kurulmuştur. VDK'nın kurulması ile 3 bin 500 civarı olan denetim elemanı sayısı 8 bine çıkarılmış olup bunlardan 3 bini vergi müfettişi, yaklaşık 5 bini de müfettiş yardımcısı olarak görev yapmaktadır".

Son altı yılda incelenen mükellef sayısını kaydeden Deniz, "Vergi müfettişleri son altı yılda 312 bin 55 mükellef inceledi. Yıllara göre baktığımızda; 2011 yılında 16 bin 267, 2012 yılında 46 bin 845, 2013 yılında 71 bin 352, 2014 yılında 55 bin 284, 2015 yılında 58 bin 676, 2016'da ise 1 Aralık'a kadar 63 bin 631 mükellef incelenmiştir. Bu rakamlar, VDK'yı kuran ve tek çatı altında birleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın devlet ve milletimiz için ne kadar isabetli ve doğru bir karar verdiğinin delilidir. Ayrıca 5 bin civarı olan vergi müfettiş yardımcısı meslektaşımızın yardımcılık süresini tamamlamasıyla birlikte toplam inceleme sayısının daha da artacağı öngörülmektedir" dedi.

Tarihi vergi rekoru

Yapılan denetimlerin olumlu yönde sonuç verdiğini ifade eden Deniz, "VDK'nın kurulmasıyla birlikte vergi farkları artmıştır. Nitekim 2015 yılında bulunan vergi farkı toplamı 2013 yılında bulunan rakamı 1 milyar 243 milyon TL tutarında geçmiştir. Bu da VDK'nın kendi rekorlarını kırdığını ve başarılı olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Madenciliğinde Yeni Slogan: "İnadına Üretim, İnadına İhracat"03 Mart 2017 Cuma 11:58
  • İşkur’un 3 Bin Personel Alımından Önce Anaper’den Önemli Uyarı03 Mart 2017 Cuma 11:53
  • Atso Başkanı Çetin: "Pasaport Zorunluluğu Kalkarsa Rakam 2 Katına Çıkar"03 Mart 2017 Cuma 10:53
  • Sendika Yüzde 22 Artışı Kabul Etmedi, Gemlik Gübre’de Üretim Durdu03 Mart 2017 Cuma 10:33
  • Bakan Ağbal Enflasyon İçin Tarih Verdi03 Mart 2017 Cuma 10:28
  • "Karekodlu Çek İle 29 Bin Tl’lik Riskten 60 Kuruş İle Kurtulun"03 Mart 2017 Cuma 10:28
  • Burkay: "Şirketlerimizin Öncelikli Hedefi Ar-ge Olmalı”03 Mart 2017 Cuma 10:13
  • Enflasyon Şampiyonu Şubat’ta Mandalina Oldu03 Mart 2017 Cuma 09:48
  • Piyasalar Yallen’ın Açıklamalarına Odaklandı03 Mart 2017 Cuma 09:33
  • Borsa Güne Yatay Başladı03 Mart 2017 Cuma 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti