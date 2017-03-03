Vergi Müfettişleri Altı Yılda 312 Bin Mükellef İnceledi

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, "Vergi müfettişleri son altı yılda 312 bin 55 mükellef inceledi" dedi.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, "Vergi müfettişleri son altı yılda 312 bin 55 mükellef inceledi" dedi.

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında kutlanan 28'inci Vergi Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, vergi bilincinin önemine vurgu yaptı. Deniz, "Vergi, insanların bir arada yaşamasından kaynaklanan güvenlik, eğitim, sosyal hizmetler ve sağlık gibi konularda ortak yaşama giderlerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan alınan en önemli mali kaynaklardan biridir. Bu kapsamda kamu hizmetlerinin sunulmasında önemli yeri olan verginin tabana yayılarak düzenli ve adaletli bir şekilde herkesten ödeme gücüne göre alınması gerekmektedir. Bu durumun sağlanabilmesi için de toplumda vergi bilincinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"8 bin vergi müfettişi görev yapıyor"

Vergi müfettişlerinin kayıt dışı ekonomi ile mücadele ettiğine vurgu yapan Deniz şunları söyledi: "Toplumun vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve verginin tabana yayılması için vergi bilincinin öneminin yanında etkin bir vergi denetim sisteminin olması zaruridir. Bu bağlamda 2011 yılında vergi denetiminde çığır açan ve reform niteliğinde olan Vergi Denetim Kurulu (VDK) bünyesinde denetim birimleri tek çatı altında toplanarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emekleri ile kurulmuştur. VDK'nın kurulması ile 3 bin 500 civarı olan denetim elemanı sayısı 8 bine çıkarılmış olup bunlardan 3 bini vergi müfettişi, yaklaşık 5 bini de müfettiş yardımcısı olarak görev yapmaktadır".

Son altı yılda incelenen mükellef sayısını kaydeden Deniz, "Vergi müfettişleri son altı yılda 312 bin 55 mükellef inceledi. Yıllara göre baktığımızda; 2011 yılında 16 bin 267, 2012 yılında 46 bin 845, 2013 yılında 71 bin 352, 2014 yılında 55 bin 284, 2015 yılında 58 bin 676, 2016'da ise 1 Aralık'a kadar 63 bin 631 mükellef incelenmiştir. Bu rakamlar, VDK'yı kuran ve tek çatı altında birleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın devlet ve milletimiz için ne kadar isabetli ve doğru bir karar verdiğinin delilidir. Ayrıca 5 bin civarı olan vergi müfettiş yardımcısı meslektaşımızın yardımcılık süresini tamamlamasıyla birlikte toplam inceleme sayısının daha da artacağı öngörülmektedir" dedi.

Tarihi vergi rekoru

Yapılan denetimlerin olumlu yönde sonuç verdiğini ifade eden Deniz, "VDK'nın kurulmasıyla birlikte vergi farkları artmıştır. Nitekim 2015 yılında bulunan vergi farkı toplamı 2013 yılında bulunan rakamı 1 milyar 243 milyon TL tutarında geçmiştir. Bu da VDK'nın kendi rekorlarını kırdığını ve başarılı olduğunu göstermektedir" diye konuştu.