Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesinde Yeni Dönem

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şubesinde yapılan seçim sonrasında Musa Deniz yönetim kurulu başkanı seçildi.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şubesinde yapılan seçim sonrasında Musa Deniz yönetim kurulu başkanı seçildi.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şubesinin genel kurulu, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. İstiklal Marşı ile başlayan ve yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Musa Deniz, tek aday olarak girdiği seçimde yönetim kurulu başkanı seçildi. Deniz, bir önceki başkan Fatih Çevikcan'ın dönemde yönetim kurulu üyesiydi.

Vergi müfettişliğinin önemine değinen Deniz, "Ülkemizin en önemli mesleklerinden birini icra ediyoruz. Bunun nedeni ülkemizin en temel gelir kaynağı vergi gelirleridir. Toplam gelirler arasında vergi gelirleri yüzde 80 gibi bir orana tekabül etmektedir. Bu münasebetle kayıt dışılıkla mücadele ve vergi kaçakçılığının önlenmesi gibi çok önemli görevler üstlenen vergi müfettişliği mesleği, önemini buradan almaktadır. Ayrıca 21 icracı bakanlık arasında Maliye Bakanlığının yeri ve önemi tartışılamaz. Maliye Bakanlığı içerisinde ise vergi denetim kurulumuz en önemli birimi oluşturmaktadır. Dolayısıyla böyle bir kurulun üyelerini temsil eden bir derneğiz. Bu münasebetle yükümüzün ağır olduğunun bilincindeyiz" diye konuştu.

Dernek başkanı olarak kendisine üyelerin rahatlıkla ulaşabileceğini ve her daim problemleri çözmek için gayret göstereceğini ifade eden Deniz şöyle konuştu: "Şunu bilmenizi isterim ki derdiniz derdimizdir. İstediğiniz vakit ulaşabileceğiniz bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Ben değil biz olacak ve kolektif hareket ederek yeni bir anlayışı ortaya koyacağız. Yönetimimizi oluştururken mümkün mertebe her dönemi temsil eden meslektaşlarımıza yer vermeye gayret ettik. Bu itibarla ilgili dönemlerin derneğimizden talepleri daha hızlı yanıt bulacaktır".

Yeni yönetim belirlendi

Musa Deniz'in konuşmasından sonra derneğin faaliyet raporları okundu. Daha sonra açık oylama ile yapılan seçimde Musa Deniz, Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesi Başkanlığına seçildi. Yapılan seçimlerin ardından Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyeleri; Musa Deniz, Fatih Kaynak, Tuba Tekin, Oğuzhan Özyürek, Selda Altundere, Hakan Sağır, Sertaç Banko'dan oluştu. Denetim Kurulu üyeleri arasında ise; Ali Tahtacı, Ertan Aydoğan, Ahmet Küçükşahin yer aldı.