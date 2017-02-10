Vergi Müfettişleri Derneği (Vmd) İstanbul Şube Başkanı Fatih Çevikcan:

Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Fatih Çevikcan, ekonomi gazetecileriyle düzenlenen buluşmasında, "2011 yılında Vergi Denetimi Kurulu'nun...

Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Fatih Çevikcan, ekonomi gazetecileriyle düzenlenen buluşmasında, "2011 yılında Vergi Denetimi Kurulu'nun kurulması ile Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bahsettiği kast sistemi büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır" dedi.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şube, ekonomi gazetecileriyle bir araya geldi. Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube yönetiminin de hazır bulunduğu İstanbul'da buluşmada, konuşan Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Fatih Çevikcan, Vergi Denetim Kurulu'nun önemine değinerek, Vergi Denetim Kurulu'nun 2011 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarıyla kurulduğuna ve Maliye Bakanlığı'na bağlı ülkenin en büyük denetim birimi olduğuna dikkat çekti.

Çevikcan, "2011 yılında Vergi Denetimi Kurulu'nun kurulması ile Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği kast sistemi büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Ancak Vergi Denetim Kurulu bünyesinde A,B,C,Ç, şeklinde yürütülen grup ayrımı birçok sorunları beraberinde getirmektedir. Bu grup ayrımı üzerinden etkin olmaya çalışan Bürokratik Oligarşi tarafından önümüzdeki süreçte tekrar çok başlı denetim günlerine dönmek isteyenler, "az olalım kıymetli olalım" telaşında olanlar mutlaka olacaktır. Ancak özellikle referandum sürecinden sonra başta Sayın Cumhurbaşkanımız, yüce Meclis'imiz ve Maliye Bakanımız olmak üzere buna izin vermeyeceklerine olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu

Terör örgütleriyle finansal mücadelede vergi müfettişlerinin önemli rol oynadığını belirten Çevikcan, "Terörün finansmanın önlenmesinde, kara para ile mücadelede, vatandaşlardan toplanan ekonomik değerlerin terör örgütlerinin finansmanına ve propagandası amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesinde vergi müfettişleri kritik görevlerde bulunmaktadır. Özellikle hain 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye doğrudan yardım eden iktisadi kurum ve kuruluşlar, dernek ve vakıfların mal varlıklarının hazineye intikali için KHK ile oluşturulan bütün komisyonların başında Vergi Müfettişleri görev yapmaktadır. Ayrıca PKK/KCK yapılanmasında kayyum atanan belediyelerin teftiş ve denetiminde vergi müfettişleri görev yapmaktadır. Bu komisyonlarda ve ilgili kurumlar nezdinde çalışmaların büyük kısmı tamamlanmak üzeredir. Vergi Denetim Kurulu kurulmadan önce 4 farklı unvan altında yaklaşık 4 bin denetim elemanı ile mücadele edilirken Vergi Denetim Kurulu'nun kurulmasından sonra yani günümüzde yaklaşık 10 bin vergi müfettişi ile bu mücadele yapılmaktadır. Bu nitelikte inceleme ve mücadelede zamanlamanın ne kadar önemli olduğu, millete ait olan ekonomik değerlerin aklanmadan, yurtdışına çıkarılmadan müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle eğer Vergi Denetim Kurulu bugün olmamış olsaydı, bu incelemelerin tamamlanması uzun yıllar sürecekti".

"4 yılda bir şehir değiştirmek hem iş performansına olumsuz etkileri olmaktadır"

Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesi olarak bazı talepleri olduğunu vurgulayan Çevikcan, "Mesleki bir örgüt olmamız nedeniyle bugün Vergi Denetim Kurulunda A grup Başkanlıklarında uygulanan zorunlu rotasyon + turne usulüyle görev yapan tek bakanlık müfettişleri bizleriz. Bugün artık zorunlu rotasyon uygulamasının sürdürülemez olduğu, zira ülkemizin her bir köşesinde görev yapmaya gönüllü Vergi Müfettişleri olduğunun bilinmesini isteriz. Artık bu noktada ortalama her 4 yılda bir şehir değiştirmek hem iş performansına hem de devlet hazinesine olumsuz etkileri olmaktadır. Bu yönde Bakanlığımızın gerekli düzenlemeleri yapmasını canı gönülden beklemekteyiz" dedi.

Bazı şirketlerin incelenmediği şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Çevikcan sözlerini şöyle tamamladı: "Sürekli belli kesimler incelenirken bazı kesimler inceleme dışında tutulmaktadır. Bu Yanlış ama yaygın bir kanaattir, doğrusunu ise şöyle açıklayabiliriz; Vergi Denetim Kurulunda İnceleme yapılacak mükellef seçimi şu şekilde ortaya çıkmaktadır. Yapılan İhbarlar, bir vergi incelemesi neticesinde tespit edilen diğer mükellefler ve en önemlisi Risk analiz merkezi tarafından seçilen mükelleflerden oluşmaktadır. Risk analiz merkezinde vergi mükelleflerinin kendi beyanları, banka verileri, diğer kamu kurumu verileri vb. hususlar dikkate alınarak oluşturulan objektif kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler doğrultusunda Vergi Denetim Kurulu tarafından mükellefler incelemelere alınmaktadır".