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Vestel Müşteri Hizmetleri’ne altıninovasyon ödülü

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Vestel Müşteri Hizmetleri’ne altıninovasyon ödülü
Vestel Müşteri Hizmetleri bu yıl kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Sektörün en eski ve köklü yarışmalarından.

Vestel Müşteri Hizmetleri, ilk kez katıldıkları sektörün prestijli yarışmalarından EuropeanContact Center &Customer Service Awards’dan (ECCCSA) altın madalya ile döndü. Londra’da düzenlenen ödül töreninde, Vestel Müşteri Hizmetlerinin “Joker” projesi, Best Innovation in Custumer Service kategorisinde Avrupa’nın müşteri hizmetlerindeki en iyi inovasyonuseçildi.

Bu yıl 17’nci kez düzenlenen EuropeanContact Center&Customer Service Awards’a (ECCCSA) katılan Vestel, ‘Joker’ projesi ile altın madalya kazandı. Proje, müşteri temsilcilerinin müşteriyi en hızlı ve en doğru şekilde bilgilendirmesini sağlıyor ve müşteri temsilcileri, çağrı sırasında cevap veremeyecekleri bir talep ile karşılaştıklarında, müşteriyi hatta bekletmeden Joker ekibine danışabiliyor. Müşteri temsilcileri bir yandan çağrılarına devam ederlerken, ekranlarından da Jokerleri ile yazışarak gerekli desteği alabiliyor.

 

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