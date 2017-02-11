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Vestel Venus Sultanlar Ligi

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Vestel Venus Sultanlar Ligi
Vestel Venus Sultanlar Ligi 15'nci hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, sahasında Eczacıbaşı VitrA'yla karşılaştı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 15'nci hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, sahasında Eczacıbaşı VitrA'yla karşılaştı. Eczacıbaşı VitrA mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Mia Jerkov, Ceren Kestirengöz, Jana Kulan, Buse Kayacan, Elif Uzun, Şule Yetimoğlu

Eczacıbaşı VitrA: Rachael Adams, Hande Baladin, Güler Demir, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Maja Ognjenovic, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Simge Şebnem Aköz, Tijana Boskovic, Nilay Özdemir

Setler: 28-30, 23-25, 25-15, 25-14

Süre: 104 dakika (31, 28, 22, 23)

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Vestel Venus Sultanlar Ligi

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