Vestel Venus Sultanlar Ligi 15'nci hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, sahasında Eczacıbaşı VitrA'yla karşılaştı. Eczacıbaşı VitrA mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Barış Karakoyun
Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Mia Jerkov, Ceren Kestirengöz, Jana Kulan, Buse Kayacan, Elif Uzun, Şule Yetimoğlu
Eczacıbaşı VitrA: Rachael Adams, Hande Baladin, Güler Demir, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Maja Ognjenovic, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Simge Şebnem Aköz, Tijana Boskovic, Nilay Özdemir
Setler: 28-30, 23-25, 25-15, 25-14
Süre: 104 dakika (31, 28, 22, 23)
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