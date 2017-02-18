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Vestel Venüs Sultanlar Ligi

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Vestel Venüs Sultanlar Ligi
Vestel Venüs Sultanlar Ligi 17. haftasında VakıfBank, sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 17. haftasında VakıfBank, sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı xx, Tayfun Şener xx

VakıfBank: Naz xxx, Gözde xxx, Rasic xxx, Slöetjes xxx, Ting xxx, Kübra xxx, (Gizem xxx (L), Cansu xxx, Hill xxx)

Eczacıbaşı VitrA: Larson xx, Büşra xx, Neslihan xx, Kosheleva x, Ceylan x, Ognjenovic x, (Gülden xx (L), Nilay x, Boskovic x, Hande, Simge x)

Setler: 3-0 (25-13,25-20,25-23)

Süre: 78 dakika (23', 25', 30')

Vestel Venüs Sultanlar Ligi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi

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