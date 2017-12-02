Vestel Venus Sultanlar Ligi: Bursa Bşb: 2 - Eczacıbaşı Vitra: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin onuncu haftasına lider giren Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti ve liderliğini korudu.
Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada, maçın en skorer ismi 30 sayıyla Tijana Boskovic olurken, Rachael Adams 21 ve kaptan Jordan Larson 17 sayıyla turuncu beyazlıların galibiyetinde rol oynadı.
Salon: Cengiz Göllü Voleybol Salonu
Hakemler: Hakkı Demiralay xx, Ali Bağde xx
Bursa BŞB: Dimitrova xx, Leys x, Belien x, Nilay xx, Fatma xx, Ergül xx, Gizem (L) xx, (Bytsenko x, Aylin x, İkbal x, Cansu x)
Eczacıbaşı VitrA: Larson xxx, Adams xxx, Boskovic xxxx, Hande xxx, Beyza xx, Ezgi xxx, Simge (L) xxx, (Büşra, Meliha xx, Güldeniz xx, Ognjenovic xx)
Setler: 2-3 (25-23,18-25,25-23,21-25,12-15)
Süre: 133 dakika (30,26,30,29,18)
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