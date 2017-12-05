Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 2 - Galatasaray: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta karşılaşmasında Çanakkale Belediyespor, Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle son erdi.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Sadettin Deneri xx, Tuncay Sevim xx
Çanakkale Belediyespor: Maremm From xxx, İpek Soroğlu xx, Seda Arısoy xxx, Gözde Dal İrgi x, Joyce Gomes Da Silva xx, Jelena Alajberg xx, Şule Yetimoğlu xx, Ayça Naz İhtiyaroğlu x, Elif Uzun xx, Gamze Türk x, Janset Cemre Erkul xx, Ceren Çınar x (Hande Taşçı, Yasemin Şahin)
Galatasaray: Seda Aslanyürek xxx, Aslı Kalac xxx, Gamze Alıkaya xxx, Hristina Ruseva xxx, Güler Demir xx, Rabadzhieva xx, Bihter Dumanoğlu xx, Buse Kayacan xx, Cansu Çetin x, Tatiana Kosheleva xx, Sinead Jack xxx, Nursevil Aydınlar xx (Ilkın Aydın, Mislina Kılıç)
Setler: 27-25, 19-25, 18-25, 25-18, 14-16
Süre: 124 dakika (30-24-23-25-22)
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