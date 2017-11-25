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Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 3 - Beşiktaş Jk: 2

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Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 3 - Beşiktaş Jk: 2
2017-2018 Vestel Sultanlar Ligi dokuzuncu hafta karşılaşmasında Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş JK ile karşılaştı.

2017-2018 Vestel Sultanlar Ligi dokuzuncu hafta karşılaşmasında Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş JK ile karşılaştı. Mücadele Çanakkale Belediyespor'un 3-2 üstünlüğüyle son erdi.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Hakkı Demiralay xx, Ebru Ayata xx

Çanakkale Belediyespor: Maremm From xx, Şule Yetimoğlu xx, İpek Soroğlu x, Ayçanaz İhtiyaroğlu xx, Seda Arısoy x, Gözde Dal İrgi xx, Joyce Gomes Da Silva xxx, Jelena Alajberg xxx, Elif Uzun x, Ceren Çınar x, Gamze Türk x, Hande Taşçı x, (Janset Cemre Erkul, Yasemin Şahin)

Beşiktaş JK: Maja Malgorzata xx, Zeynep Seda Uslu xx, Ceylan Arısan x, Alesia Rykhlıuk xx, Humay Topaloğlu x, Pınar Eren xx, Tuğçe Ersan x, Olga Bıryuka xx, Dilara Bilge xx, Azizova Marharyta xx, Simay Gazi x, (Şeyma Ercan, Merve Gülaç, İremnur Elmas, Pelin Beydüz)

Setler: 27-25, 20-25, 21-25, 25-20, 16-14

Süre: 143 dakika (33-31-28-30-21)

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