Vestel Venus Sultanlar Ligi: Seramiksan: 0 - Vakıfbank: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Seramiksan evinde konuk ettiği Vakıfbank'a 3-0 mağlup oldu.
Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki mücadelenin setleri 17-25, 17-25 ve 22-25'lik skorlarla sona erdi.
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Ebru Ayata, Turgut Uzunçakmak,
Seramiksan: Sıla, Meryem, Ceyda, Krsmanovic, Malesevic, Bayramova (Işıl (L), Rida, Mısra, Sinem,
Vakıfbank: Cansu, Zhu, Kelsey, Lonneke, Kübra, Zehra (Ayça (L), Naz, Tuğba, Melis,
Setler: 17-25, 17-25, 22-25
Süre: 85 dakika (33, 25, 27)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.