Veteriner Raporu Olmayan Kanatlı Hayvan Nakline Jandarma Geçit Vermedi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, izinsiz kanatlı hayvan nakli yapan bir kamyonet ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, izinsiz kanatlı hayvan nakli yapan bir kamyonet ele geçirildi.

Veteriner sağlık raporu olmadan kanatlı hayvan nakli yaptığı öğrenilen bir kamyonet jandarma tarafından durduruldu. Gayri sıhhî şartlarda kanatlı hayvan nakli yaptığı belirlenen kamyonet sürücüsü Ümit Yaşar Canbörü'nün hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği işlemler yapılırken, araçtaki kanatlı hayvanlar ise halk sağlığı açısından tehlike arz edip etmediğinin belirlenmesi için İlçe Sağlık Müdürlüğü veterinerlerine teslim edildi.