Veysel Eroğlu Barajların Doluluk Oranını Açıkladı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye genelindeki barajların doluluk oranı ile ilgili bilgi vererek, "Sulama maksatlı 235 barajda yüzde...

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye genelindeki barajların doluluk oranı ile ilgili bilgi vererek, "Sulama maksatlı 235 barajda yüzde 31 doluluk, içme suyu maksatlı büyük 90 barajda yüzde 30 doluluk, enerji maksatlı 115 barajda yüzde 36 doluluk var. İstanbul'da şuanda yüzde 55, İzmir'de yüzde 42, Bursa'da yüzde 42, Ankara'da yüzde 10 ama Çamlıdere Barajı çok büyük. Şu anda orada B planımız var. Önümüzdeki sene de C planı devreye giriyor. Gerede'den 32 kilometre dünyanın en uzun içme suyu tünelini bitireceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok. İstanbul'da 2071 yılına kadar problemini çözdük" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Eroğlu, Türkiye genelindeki barajların doluluk oranını değerlendirdi. Son günlerde yağışların başladığını ifade eden Eroğlu, "Bugün Ege batı kıyı şeridinde, Pazartesi günü de bütün egede yağış olacak. Salı ve Çarşamba günleri de bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde yağış bekliyoruz. Bundan sonra yağışlı mevsim gelecek. Bizim, suyla alakalı çok büyük düşünüyoruz. Vatandaşlar eskiden su gelecek mi, gelmeyecek mi şeklinde korku içerisindeydi. Artık öyle bir korku yok. Çünkü bizim A, B planlarımız var. Biz her sene mayıs ayında benim başkanlığımda çalışma yapıyoruz. Şehirlerin durumuyla ilgili hangi planı uygulayacağımızı konuşuyoruz. Geçmişte Yalova'da uyguladık. Bu sene de sıkıntıları giderdik. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

"İçme suyu maksatlı 90 büyük barajda doluluk oranı yüzde 30"

Barajlardaki doluluk oranı ile ilgili bilgiler veren Eroğlu, "Sulama maksatlı 235 barajda yüzde 31 doluluk, içme suyu maksatlı büyük 90 barajda yüzde 30 doluluk, enerji maksatlı 115 barajda yüzde 36 doluluk var. İstanbul'da şu anda yüzde 55, İzmir'de yüzde 42, Bursa'da yüzde 42, Ankara'da yüzde 10 ama Çamlıdere Barajı çok büyük. Şu anda orada B planımız var. Önümüzdeki sene de C planı devreye giriyor. Gerede'den 32 kilometre dünyanın en uzun içme suyu tünelini bitireceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok. İstanbul'da 2071 yılına kadar problemi çözdük. Çünkü Melen Barajı bitiyor. Sadece Melen Barajı'ndan 1 milyar 100 milyon metreküp su almak mümkün. Şu anda tek başına İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak bir çözüm var. Hatlar yapıldı, su veriyoruz. Bir problem yok" diye konuştu.

"Su meselesi yok"

Marmara Bölgesi'nin en yoğun bölge olduğunu belirten Eroğlu, şunları söyledi:

"Su kaynakları sınırlı olduğu için bu bölgede Düzce'den başlamak üzere Bulgaristan'a kadar entegre su yönetim sistemi hazırladık. Bir şehirde Sakarya'da su sıkıntısı olduğu zaman B planı devreye alacağız. Biz büyük düşünüyoruz. Asırlar boyunca su sıkıntısı çekmişiz. İzmir'de muhalefet belediyesi var. Susuz kalsın, belediye su veremedi deme anlayışımız yok. Oraya su götürmek bizim boynumuzun borcudur. Manisa Gördes Barajı'ndan 115 kilometre mesafede borularla İzmir'e su getirdik. Mardin'e suyu götürdük. Şırnak'a, Kars'a biz götürdük. Tekirdağ yazın susuzluk çekiyordu. Dev bir baraj yaptık. Cumhurbaşkanımız, 375 dev tesis içinde Tekirdağ'ın da içme suyu tesislerinin açılışını yapacak. Su meselesi yok."

"Hedef 2050-2060, İstanbul'da 2071 yılına kadar"

"Türkiye genelinde doluluk oranı yüzde 30 veya 40, İstanbul'da yüzde 55 bunların önemi yok" diyen Eroğlu, "Şu anda barajlardaki su seviyesinin en düşük olduğu noktadan geçiyoruz. Baraj yapmamızın sebebi sürekli akan bir nehir yok. Yazın neredeyse Kızılırmak bile ince bir çay gibi akıyor. Biz yağan yağmuru biriktirmek için baraj yapıyoruz. Önümüzdeki hafta 29 Kasım Perşembe günü Cumhurbaşkanımız 375 tesis içerisinde 77 baraj açacak. Dünyada bir seferde böyle 77 baraj düğmeye basılıp, yerine bile gitmiyor. Eskiden bir tuvalet açılması için bir bakan gidiyordu, modern tuvalet diye açılıyordu. 77 baraj, 32 tane de gölet, 139 sulama tesis, 21 şehrin ilave içme suyu tesisi açılacak. Hiçbir şehri susuz bırakmayacağız. Hedef 2050-2060, İstanbul'da 2071 yılına kadar. Ondan sonra gelecekteki bakana bir mektup bırakacağım. 2071 yılına kadar İstanbul için yeter. Kaç milyon nüfus için planladığımızı söylemeyeceğim. Onu söylemek uygun değil" şeklinde konuştu.