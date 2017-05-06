Vezirhan’da Çeyrek Final Müsabakaları Başlıyor

Vezirhan Belediyesi yetişkinler futbol turnuvası çeyrek final müsabakaları başladı.

Vezirhan Belediyesi yetişkinler futbol turnuvası çeyrek final müsabakaları başladı.

Vezirhan Belediyesi tarafından yapılan Bahar Futbol Turnuvaları grup maçları sona erdi. Turnuvalarda A ve B grubunda oynayan takımlarda, A grubunda San Marino takımı 13 puan, Kara Elmas takımı 12 puan, Vatanseverler takımı 9 puan, Biraz Hırs takımı 6 puan, Vezirmaden takımı 4 puan, Akıncılar takımı 0 puanla, B grubunda ise; Çikaskondikas takımı 10b puan, Demişas takımı 7 puan, Diriliş takımı 6 puan, Kervansaray takımı 4 puan ve Çakallarladans takımı 1 puanla müsabakaları tamamlamıştı.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından yapılacak olan çeyrek final maçlarının da 06 mayıs , 07 Mayıs 2017 tarihlerinde oynanacağı belirtildi.