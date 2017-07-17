Vezirhan’da Kanalizasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belde de yapılan tüm çalışmaların ekipler tarafından hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Beldemiz Atatürk Bulvarı ve Dere Sokakta bulunan bazı meskenlerin yıllardır gündeme gelen kot ile ilgili kanalizasyon sıkıntısı 150 metre yeni isale hattı çekilerek giderilmiştir. Bu çalışmamız sayesinde bu tarz sıkıntıları gidermiş olduk. 3 gündür bu iş için emek veren ekibimize teşekkür ederiz" dedi.