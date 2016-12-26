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Vezirköprü Kaymakamı Altıner Görevine Başladı

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Vezirköprü Kaymakamı Altıner Görevine Başladı
Adıyaman Vali Yardımcılığı görevini yürütürken Vezirköprü Kaymakamı olarak atanan Yunus Emre Altıner görevine başladı.

Adıyaman Vali Yardımcılığı görevini yürütürken Vezirköprü Kaymakamı olarak atanan Yunus Emre Altıner görevine başladı.

Ziyaretçi akınına uğrayan Kaymakam Yunus Emre Altıner, ilçe için yapılacak olan tüm hizmetlerin öncelikli olduğunu belirterek proje bazlı, planlı ve düzenli bir çalışma içinde olunacağını kaydetti. Altıner, sivil toplum örgütleri ve diğer kuruluşlarla fikir alışverişinde bulunarak işbirliği içerisinde hizmet edilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, hizmet noktasında her zaman eğitimin bir adım öne çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Kaymakam Altıner ilçenin turizm potansiyeline de değinerek, ilçenin çok zengin bir kültürel yapısı, doğal güzelliği, tarihsel zenginliği olduğunu, turizm konusunda da ilçenin kalkınması için çalışılacağını ifade etti.

2004 yılında Kastamonu'da kaymakam adayı olarak mülki idare amiri olarak göreve başlayan Yunus Emre Altıner, 2013 yılından beri Adıyaman Valiliği'nde Vali Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

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