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Vezirköprü Ovası’nda Yaklaşık 110 Bin Dekar Zirai Arazi Suya Kavuşacak

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Vezirköprü Ovası’nda Yaklaşık 110 Bin Dekar Zirai Arazi Suya Kavuşacak
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Samsun'da inşa edilen Vezirköprü Sulaması 2. Kısım Projesi'nde...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Samsun'da inşa edilen Vezirköprü Sulaması 2. Kısım Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgede yaklaşık 110 bin dekar zirai araziyi suya kavuşacak.

80 bin dekar zirai alan sulamaya açıldı

Proje kapsamında Vezirköprü Barajı'nda depolanan 60 milyon metreküp su ile Vezirköprü Ovası'nda yaklaşık 110 bin dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 30'a ulaşan tesis ile 80 bin dekar alan sulamaya açılmış olup, kalan 29 bin 640 dekarlık sahada ise çalışmalar hızla devam ediyor. İş kapsamında ana boru hattında 2 km CTP boru, yedek boru hatlarında toplam 80 km HDPE boru döşenecek, 750 adet sanat yapısı yapılacak.

Milli ekonomiye yılda 9 milyon TL katkı

Vezirköprü Sulaması 2. Kısım Projesi hizmete alındığında milli ekonomiye yılda 9 milyon TL fayda sağlanacağını kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Tarımda kullanılan suyun sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla modern sulama sistemleri yapıyoruz. Projeden 23 yerleşim yerine ait 3 bin çiftçi ailesi yararlanacak. Böylece tarımsal verimlilik ve ürün çeşitliliği artacak. Çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla da kırsal ve kentsel bölgelerdeki gelir düzeyi artırılarak, istihdamın önü açılacak" dedi.

Samsun'a yatırım sağanağı

4 Aralık 2016 tarihinde Samsun'da düzenlenen merasimde, 175 milyon TL yatırım tutarına sahip 28 adet tesisin temel atma ve açılışını gerçekleştiren Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2003-2016 yılları arasında DSİ tarafından Samsun'a yapılan toplam yatırım tutarının 1 milyar 793 milyon TL'ye ulaştığını kaydetti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu sözlerini şöyle tamamladı: "2003 yılından bugüne kadar Samsun'da 10 adet sulama tesisini hizmete aldık. Tamamladığımız tesislerle yaklaşık 430 bin dekar zirai araziyi suyla buluşturduk. Böylece çiftçilerimize yılda takriben 147 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 2019 yılı sonuna kadar bölgede toplam 16 adet sulama projesini daha hayata geçireceğiz. Toplamda 476 bin 100 dekar alanı sulamaya açacağız ve bu topraklardan yılda 197 milyon 368 bin TL zirai gelir artışı elde edilecek."

Vezirköprü Ovası’nda Yaklaşık 110 Bin Dekar Zirai Arazi Suya Kavuşacak

Vezirköprü Ovası’nda Yaklaşık 110 Bin Dekar Zirai Arazi Suya Kavuşacak

Vezirköprü Ovası’nda Yaklaşık 110 Bin Dekar Zirai Arazi Suya Kavuşacak

Vezirköprü Ovası’nda Yaklaşık 110 Bin Dekar Zirai Arazi Suya Kavuşacak

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