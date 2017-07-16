Vezirköprü’de Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimini yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinliği yapıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimini yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinliği yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan anma etkinliğine İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Garnizon Komutanı Selçuk Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Doğan, Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Fişekçi, kurumların müdür ve amirleri, siyasi parti temsilcileri sivil toplum örgütlerinin başkanları, şehit aileleri, gaziler ve binlerce vatandaş, ayrıca 15 Temmuz gecesi şehit olan Sevgi Yeşilyurt'un annesi Gülbeyaz Yeşilyurt katıldı. Akşam namazı ile başlayan anma programında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı söylendi. Kur'an tilaveti ve şiir dinletisinin ardından konuşmalar yapıldı. 10 yaşındaki Fatmanur Dursun'un okuduğu Sakarya şiiri dinleyenleri duygulandırdı. 15 Temmuz darbe girişimi görüntülerini içeren sinevizyon gösterisinden sonra meydanda toplu yatsı namazı kılındı. Birlik ve beraberlik şehitlerimize saygı yürüyüşü büyük bir katılımla gerçekleşti. Yürüyüş sonrası protokol tarafından konuşmalar yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan Müslüman Türk milletinin bir kronolojisini anlatarak asil milletin her zaman mazlumların yanında yer almasının hain darbe girişimim bertaraf etmesinde anlamlı olduğuna dikkat çekerken İlçe Emniyet Müdürü Aydın Özdemir namus vatan ve millet için 15 Temmuz" da şehit olanlara olan minneti anlattı.

İnanç ve kültür gelecek kuşaklara iyi aktarılmalı

AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Doğan, "Allah bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Türk milleti asildir, bu millet zalimi alkışlamaz , alimi sevmez" diyerek imanlı Türk milletinin gerektiği her zaman tankları durdurabileceğine dikkat çekti. Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis Vezirköprü'nün her zaman vatanına milletine sahip çıktığını belirterek hain darbe girişiminin önlenmesinde milletin destan yazdığını, ülkeyi bölmek ve işgal etmek isteyenlerin heveslerinin kursaklarında kaldığını söyledi.

İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner felaketin üzerinden bir yıl geçtiğini ve bu tecrübenin hiç unutulmayacağına değinerek, "Herkesin gözü çok önemli bir coğrafyada bulunan ülkemizde. Bu durumlar her zaman yaşanabilir. Çok çalışacağız" diyerek ülke üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti. Altıner inancın ve kültürün gelecek kuşaklara iyi aktarılması gerektiğini belirterek inancımızın ve değerlerimizin kullanılarak ihanet edilmesine asla izin verilmeyeceğini söyledi. Konuşmaların tamamında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Demokrasi nöbetine katılanlara yemek ikramında bulunuldu. Saat 00.13'te ilçe merkezi ve tüm mahallelerde sala okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmanın izlenmesinden sonra sabah namazı kılındı. Namazdan sonra sabah kahvaltısı ikramından sonra etkinlik sona erdi.