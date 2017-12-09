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Vezirköprü’de "Sevgi Engel Tanımaz" Etkinliği

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Vezirköprü’de "Sevgi Engel Tanımaz" Etkinliği
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu ile özel bir eğitim merkezi tarafından Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde "Sevgi Engel Tanımaz"...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu ile özel bir eğitim merkezi tarafından Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde "Sevgi Engel Tanımaz" etkinliği yapıldı.

Cumhuriyet Anaokulunun daveti ve organizasyonu ile gerçekleşen etkinliğe Özel Köprülüler Özel Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Aci, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Anaokulunda gerçekleşen etkinlikte her iki okulun öğrencileri sınıflarda birlikte ders ve etkinlik yaparak kaynaşırken gösteriler yapılarak filmler izlendi. Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fatma Özalıcı Sefacı öğrencilerin kaynaşması birbirlerini daha iyi tanıması, birlikte ders ve etkinlik yapması için Özel Köprülüler Özel Eğitim Merkezi ile birlikte böyle bir etkinlik yapmak istediklerini, bu etkinlikten son derece memnun kalarak çok anlamlı bulduklarını belirterek sevginin engel tanımadığını, sevgi ile her engelin aşılacağını belirtti.

Merkez Müdürü Adnan Aci toplumda eğitilemeyecek birey olmadığını, düşüncedeki engellerin kalkmasıyla, toplumsal sınırlılıkların kalkmasıyla engellerin de kalkacağını ifade ederek etkinliği çok anlamlı bulduğunu, eğitememenin mazereti olmadığını, her bireyin topluma kazandırılabileceğini söyledi. Aci kardeş okul olarak etkinliği düzenleyen Cumhuriyet Anaokulu müdür ve öğretmenlerine teşekkür etti. Cumhuriyet Anaokulu öğretmen ve öğrencileri misafir öğrencilere, "Sevgi Engel Tanımaz" yazılı pankart hediye ettiler.

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