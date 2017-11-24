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Vezirköprü’de Ulaşım Sorunları Konuşuldu

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Vezirköprü’de Ulaşım Sorunları Konuşuldu
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Vezirköprü'de ulaşım aktörleri ile bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Vezirköprü'de ulaşım aktörleri ile bir araya geldi.

Son bir yıl içerisinde Vezirköprü" de 4 kez düzenlenen toplantı Vezirköprü Kültür Merkezinde gerçekleşti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan ve şube müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Vezirköprü Belediyesi, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, kooperatifler, derneklerin başkan ve üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişi katıldı.

Hafta içerisinde Terme'de düzenlenen ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Samsun Ulaşım Ana Planı çalışmaları doğrultusunda Terme Belediyesinde yapılan toplantının hemen ardından Vezirköprü" de yapılan toplantının konusu ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından Kasım ayı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren yönetmelikler ve Vezirköprü" de iç sularda çalışan ulaşım araçları oldu.

Toplantı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan'ın sunumu ile başlarken Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından Kasım ayında kabul edilen ve yürürlüğe giren Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yönetmeliklerini kapsadı. Konu ile ilgili bilgi veren Kadir Gürkan, "Hafta başında Terme" de ulaşım sorunları ve bunların uzun vadeli kalıcı çözümüne ilişkin toplantı gerçekleştirmiştik. Son bir yıldır özellikle tüm Samsun'da bütün ilçelerimizi gezdik ve yerinde toplantılar yaparak ulaşım hizmetini veren aktörler ve bu hizmeti alan kullanıcıların sorun ve önerilerini dinledik. Şimdide bunların çözüm yollarını uygulamaya başlayacağız. Öncelikli olarak uygulamada bulunan yönetmelikleri değiştirerek, yine tüm temsilcilerle yapılan istişarelerin ardından 8 yeni yönetmelik yayınladık. Yönetmeliklerimizi Ulusal mevzuata uygun şekilde hazırlayarak uygulamaya alınmasını sağladık. Bugünde Vezirköprü ilçemizde yeni yürürlüğe giren Deniz ve İç Sularda Çalışacak Ulaşım Araçları Yönetmeliği hakkında istişare ve bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdik" dedi.

Yönetmelikteki diğer hususlardan da bahseden Kadir Gürkan, "Yönetmelikte de yer alan ulusal mevzuat gereğince Vezirköprü'de hizmet veren araçlara ilişkin yapılan düzenleme usul ve esasları ile bu yönetmeliğin uygulamaya geçiş aşamalarını ulaşım hizmetinin halka en güvenli ve düzenli şekilde aktarılmasını sağlayan ulaşım aktörlerine anlatarak bu konuda daha detaylı şekilde bilgilenmelerini de sağladık. Son bir yıldır tüm ilçelerde yaptığımız çalışmalarımız aralıksız olarak yine devam edecektir. Amacımız geçici çözümler yerine uzun soluklu bir ulaşım yapılanması oluşturmak ve halkımızında bundan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak" diye konuştu.

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