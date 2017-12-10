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Vezirköprülüler sağlık sorunlarını anlattı

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Vezirköprülüler sağlık sorunlarını anlattı
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından bilgilendirme amacıyla sosyal sorumluluk olarak düzenlenen Sağlık Konferansları'nın bir yenisini daha Vezirköprü İlçesi'nde gerçekleştirdi

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından Vezirköprü'nün Öğürlü Mahallesi'nde organize edilen ve Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, 'Omuz, Diz ve Ayak Bileği Ağrıları' adı altında, omuzdaki ağrılar ve dizdeki ağrılar ile ayak bileğinde oluşan ağrıların nedenleri gibi konular anlatıldı.

Gerçekleşen konferans Vezirköprü halkından büyük ilgi gördü. Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, Mahalle Muhtarı Mehmet Demir'e ve konferansa ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

OMUZ, DİZ VE AYAK BİLEĞİ
AĞRILARI ANLATILDI
Omuz, diz ve ayak bileği ağrılarının belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Uzman Coşkun Avcı; "Genellikle yaşı geçkin olanlara yakıştırsak da, bu ağrılar mutlaka yaşlılıkta görülür diye bir genelleme yapamayız. Kilo sorunları, çeşitli spor aktiviteleri, kazalar veya çeşitli hastalıkların eklem ağrısına yol açması mümkündür. Hatta psikolojik nedenlerden kaynaklanan eklem ağrılarına bile rastlanır. Hastalıkların tanı ve tedavisi için mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmeniz gerekmektedir" dedi.

Gerçekleşen konferanstan memnuniyetlerini dile getiren Vezirköprü halkı, böylesi önemli etkinliklere imza atan Büyük Anadolu Hastaneleri'ne teşekkürlerini iletti. Feride İÇKİLLİ

buyuk-anadolu1-002.jpg Karşılıklı soru cevap olarak devam eden konferansta, Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı katılımcıların sıkıntılarına çözüm üretmeye çalıştı.

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