Vezirköprülülere Omuz, Diz Ve Ayak Ağrıları Anlatıldı

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Vezirköprü ilçesinde vatandaşlara, "Omuz, Diz ve Ayak Bileği Ağrıları"...

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Vezirköprü ilçesinde vatandaşlara, "Omuz, Diz ve Ayak Bileği Ağrıları" anlatıldı.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından Vezirköprü'nün Öğürlü Mahallesi'nde organize edilen ve Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, "Omuz, Diz ve Ayak Bileği Ağrıları" temalı omuz, diz ve ayak bileğinde oluşan ağrıların nedenleri gibi konular anlatıldı. Konferansa Vezirköprü halkından büyük ilgi gördü.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, "Alanında uzman değişik bölüm doktorlarımız ile sadece Samsun ve ilçeleri değil, komşu il ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantılarımızın bir yenisini daha siz değerli Vezirköprü halkımızın katılımıyla yapıyoruz. Gösterdiğiniz ilgi ve alaka için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Omuz, diz ve ayak bileği ağrılarının belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Doç. Dr Cem Coşkun Avcı, "Genellikle yaşı geçkin olanlara yakıştırsak da, bu ağrılar mutlaka yaşlılıkta görülür diye bir genelleme yapamayız. Kilo sorunları, çeşitli spor aktiviteleri, kazalar veya çeşitli hastalıkların eklem ağrısına yol açması mümkündür. Hatta psikolojik nedenlerden kaynaklanan eklem ağrılarına bile rastlanır.Pek çok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen eklem ağrıları böylelikle oldukça yaygın rastlanan şikayetler arasında yerini almış olur. Ağrılarımız vücudun hareketlerini kısıtlayacağından günlük hayatta normal işlerimizden ya da sevdiğimiz bir aktiviteden bizi alıkoyarak sıkıntı oluşturur. Omuz, diz ve ayak bileği ağrılarınızla ilgili tüm merak ettiklerinize cevap vermek için buradayız. Fakat unutmamak gerekir; hastalıkların tanı ve tedavisi için mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmeniz gerekmektedir" diye konuştu.

Karşılıklı soru cevap olarak devam eden konferans'ta Doç.Dr. Cem Coşkun Avcı katılımcıların sıkıntılarına çözüm üretmeye çalıştı.