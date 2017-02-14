Vicdansız Hırsızlar Engelli Gencin Sandalyesini Çaldı

Ataşehir'de İsmail Akbey isimli engelli vatandaşın gece evine giren hırsızlar, tekerlekli sandalyesini çaldılar.

Ataşehir'de İsmail Akbey isimli engelli vatandaşın gece evine giren hırsızlar, tekerlekli sandalyesini çaldılar. Mağdur olan engelli vatandaşın yardımına koşan Ataşehir Belediyesi, engelli vatandaşa yeni tekerlekli sandalye hediye etti.

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde oturan 25 yaşındaki engelli İsmail Akbey'in akülü tekerlekli sandalyesi çalındı. Evinin kapısına akşam bıraktığı arabanın sabah çalındığını gören Akbey'in umutları yıkıldı. Durumu öğrenen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, tekerlekli sandalyesi çalınan vatandaşa yenisini hediye etti.

İsmail Akbey, "Kapının önünde arabamı çalmışlar. Gece biz de belediyemize başvurmuştuk. Belediyemiz yardımcı oldu, sahip çıktı, sağ olsun. İhtiyacım olan bir şeyi aldılar. Ne diyebilirim onlara bu kadar muhtaç olabildilerse bir şeye" diye konuştu.

Çocuğunun arabasının gece evlerinin önünden çalındığını belirten baba Yaşar Akbey ise, "Çocuğumun arabası çalındı. Ben gittim belediyeye, üye başkanımız var. Arif başkana araba çalındı dedim. O da dile getirdi. Belediyemizden Allah razı olsun, bize bir ara buldular verdiler. Allah razı olsun, sağ olsun teşekkür ederiz. Bunlara ne diyelim, Allah'ından bulsun. Ne diyeyim, bir şey diyemiyorum onlara. Bu çocuğun arabası çalınmaz" ifadelerini kullandı.

Tekerlekli sandalyesi olmayan çocuğu 12 yıl annesi sırtında taşıdı

Engellilerin sesine kulak veren Başkan İlgezdi, ayrıca annesinin 12 yıldır kucağında taşıdığı 12 yaşındaki Serebral Palsi hastası Abdullah Bal'ın da hayalini gerçekleştirdi. Engelli çocuğa sandalye hediye eden Başkan Battal İlgezdi, fedakar anne Selma Bal'ın da yüzünü güldürdü.

Oğlunu 12 yıl sırtında taşıyan anne Selma Bal, "23 aylıkken oldu. Önceden yürüdü 5 ay, ondan sonra kendini kasmaya başladı. Doktora götürdüğümüzde çıktı rahatsızlığı. O günden beri fizik tedavi, rehabilitasyonlara gidiyoruz. Sürekli kucağımda götürüyordum, şimdi birazcık ağırlaştığı için biraz zor oluyor. Kucağımda sürekli, tekerlekli sandalyesi yoktu. Kucağımda götürüp getiriyordum" şeklinde konuştu.

"Toplum olarak engellilere sahip çıkmamız gerekiyor"

Engellilere tekerlekli sandalyelerini hediye eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Öncelikle bugün Sevgililer Günü, hepinizin Sevgiler Günü'nü kutluyorum. Herkese huzur ve mutluluklar diliyorum. Türkiyemize huzur ve barış gelsin diliyorum. Sadece bugün için değil, biz Ataşehir'de yüzlerce engelli vatandaşımıza sahip çıkıyoruz. Hem de gerekli işlemlerde yardımcı oluyoruz. Bugün de iki kardeşimiz geldi yardımcı olduk. Aslında hepimiz engelliyiz, hepimizin eksiklikleri var. Önemli olan toplum olarak da onlara sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.