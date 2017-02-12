  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 4 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

VİCDANSIZLAR

»
VİCDANSIZLAR
Kırıkkale’nin Ahılı köyünde kangal cinsi çoban köpeği zehirlenerek öldürüldü. Yapılan incelemede köpeğe böcek ilacı verildiği belirlenirken yakın zamanda 3 köpeği daha öldürülen çiftçi komşularından şikayetçi oldu.

Kırıkkale merkeze bağlı Ahılı köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Adem Tamöz'e ait kangal cinsi çoban köpeği sabah saatlerinde zehirlendi. Köpeğinin sendelediğini fark eden Tamöz, hayvanı Gıda Tarım ve Hayvancılık Kırıkkale İl Müdürlüğüne götürdü. Ancak köpek, veterinerler tarafından yapılan müdahaleye rağmen öldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Yaklaşık 3 ay önce de karnında yavrusu bulunan 4 koyunu ile 1 eşek ve 3 köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğünü anlatan Adem Tamöz, "Son ölen köpeğim için veterinerden zehirlenerek öldüğüne dair rapor alıp jandarma ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Köyümüzün çevresinde bulunan çok sayıda başıboş köpeğe bir şey olmuyor benim evimin önünde bağlı köpeklerim zehirleniyor. Ben lise mezunuyum, cahil bir insan değilim. Köyde birileri benimle uğraşıyor. Husumeti olan gelsin benimle konuşsun, hayvanlara zarar vermesin. Bunun kimler tarafından yapıldığını biliyorum, onlarla mahkemede hesaplaşacağız" şeklinde konuştu.

ANNELERİNİN BAŞINDAN AYRILMADILAR
Kangal cinsi köpeklerinin 1 ay önce 3 tane yavru dünyaya getirdiğini, annelerinin yerde yattığını gören yavruların saatlerce başından ayrılmadığinı anlatan Fatma Tamöz ise "Bunu yapanlar insan olamaz. Bu köpek'den ne istediniz. Biz bu köpeği geçen yıl Yozgat’tan yavruyken aldık. Biz köpeğimize gözümüz gibi baktık. Yavruları sürekli annelerini arıyorlar, onu emmek istiyorlar. Bunu yapanların en kısa süre içinde bulunmasını istiyorum" dedi.

kopek-katliami2.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başsavcı Bayraktar Tokatlılara teşekkür etti07 Şubat 2017 Salı 07:00
  • Mutluluğa engel yok06 Şubat 2017 Pazartesi 08:00
  • SAYDES ziyaretlerini sürdürüyor05 Şubat 2017 Pazar 20:22
  • Nişanlısını sonsuzluğa uğurladı05 Şubat 2017 Pazar 20:15
  • Minibüsçüler zam bekliyor05 Şubat 2017 Pazar 20:07
  • Metin Usta'ya son görev05 Şubat 2017 Pazar 20:03
  • Sokak hayvanları için kulübe05 Şubat 2017 Pazar 19:57
  • Kızılay'a tam donanımlı kan toplama aracı05 Şubat 2017 Pazar 19:53
  • Kedi lamba üzerinde ısınmaya çalıştı05 Şubat 2017 Pazar 19:46
  • Sağlık personeli ölümden döndü05 Şubat 2017 Pazar 19:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti