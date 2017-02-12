VİCDANSIZLAR

Kırıkkale’nin Ahılı köyünde kangal cinsi çoban köpeği zehirlenerek öldürüldü. Yapılan incelemede köpeğe böcek ilacı verildiği belirlenirken yakın zamanda 3 köpeği daha öldürülen çiftçi komşularından şikayetçi oldu.

Kırıkkale merkeze bağlı Ahılı köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Adem Tamöz'e ait kangal cinsi çoban köpeği sabah saatlerinde zehirlendi. Köpeğinin sendelediğini fark eden Tamöz, hayvanı Gıda Tarım ve Hayvancılık Kırıkkale İl Müdürlüğüne götürdü. Ancak köpek, veterinerler tarafından yapılan müdahaleye rağmen öldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaklaşık 3 ay önce de karnında yavrusu bulunan 4 koyunu ile 1 eşek ve 3 köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğünü anlatan Adem Tamöz, "Son ölen köpeğim için veterinerden zehirlenerek öldüğüne dair rapor alıp jandarma ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Köyümüzün çevresinde bulunan çok sayıda başıboş köpeğe bir şey olmuyor benim evimin önünde bağlı köpeklerim zehirleniyor. Ben lise mezunuyum, cahil bir insan değilim. Köyde birileri benimle uğraşıyor. Husumeti olan gelsin benimle konuşsun, hayvanlara zarar vermesin. Bunun kimler tarafından yapıldığını biliyorum, onlarla mahkemede hesaplaşacağız" şeklinde konuştu.

ANNELERİNİN BAŞINDAN AYRILMADILAR

Kangal cinsi köpeklerinin 1 ay önce 3 tane yavru dünyaya getirdiğini, annelerinin yerde yattığını gören yavruların saatlerce başından ayrılmadığinı anlatan Fatma Tamöz ise "Bunu yapanlar insan olamaz. Bu köpek'den ne istediniz. Biz bu köpeği geçen yıl Yozgat’tan yavruyken aldık. Biz köpeğimize gözümüz gibi baktık. Yavruları sürekli annelerini arıyorlar, onu emmek istiyorlar. Bunu yapanların en kısa süre içinde bulunmasını istiyorum" dedi.