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Villa Faresi Mücevherlerle Yakalandı

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Villa Faresi Mücevherlerle Yakalandı
BURSA (İHA) – Bursa'da bir işadamının villasına giren hırsız, emniyet ekiplerinin nefes kesen operasyonu sonucu yakayı ele verdi.

BURSA (İHA) – Bursa'da bir işadamının villasına giren hırsız, emniyet ekiplerinin nefes kesen operasyonu sonucu yakayı ele verdi. Üzerinden yüklü miktarda mücevher çıkan hırsız, ikinci kattan atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bir hafta önce umreye giden iş adamı Mustafa Çilek'e ait Kemalpaşa Mahallesi'ndeki villaya giren A.Ö. (18,) evin bahçesinde park halindeki aracın anahtarını buldu. Hırsız, villadaki mücevherlerle eşyaları alıp bahçedeki araca yükledi. Tekrar eve gelip ışıkları yakan hırsızı fark eden komşuları, durumu önce ev sahiplerine sonra emniyete bildirdi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler villanın etrafını sardı. Villaya sızan ekipleri gören hırsız ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin havaya ateş açması sonucu, hırsız kıskıvrak yakalandı. Yakalanan hırsız A.Ö'nün üzerinden yaklaşık 20 bin lira değerinde mücevherler ile cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan hırsızın daha öncede hırsızlık suçlarından sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Villa Faresi Mücevherlerle Yakalandı

Villa Faresi Mücevherlerle Yakalandı

Villa Faresi Mücevherlerle Yakalandı

Villa Faresi Mücevherlerle Yakalandı

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