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Virajı Alamayan Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

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Virajı Alamayan Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı
Zonguldak-İstanbul karayolunda virajı alamayan otomobil şarampole uçtu.

Zonguldak-İstanbul karayolunda virajı alamayan otomobil şarampole uçtu. Kazada yaralanan 3 kişinin iş kazasında yaralanan yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.

Kaza, Zonguldak-İstanbul karayolunun Soğanlısuyu rampaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Sezer Bayer çalıştığı iş yerinde demirlerin arasına sıkışarak yaralandı. Ağır yaralanan Sezer olay yerine gelen ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, yakınlarına da haber verildi. Haberi alan aile yakınları, hastaneye gitmek için komşuları Erdal Adıyaman idaresindeki 67 ED 214 plakalı otomobille yola çıktı. Soğanlısuyu rampalarına geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü virajı alamayınca otomobil yaklaşık 40 metreden şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralılar Muhammet, Hatice ve Emine Bayar, yola çıkarılarak ambulansa alındı. İki ayrı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, şarampole yuvarlanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Erdal Adıyaman, uzun zamandır kullanmadığı yoldaki virajı fark edemediğini ve aracını toparlayamadığını söyledi.

Aynı yerde geçtiğimiz pazar günü başka bir otomobil de virajı alamayıp takla atmış ve aynı aileden 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Aynı yerde sürekli kazaların yaşandığını belirten sürücüler, yoldaki uyarı levhalarının artırılmasını istedi.

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