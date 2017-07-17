Viranşehir’de 15 Temmuz Etkinlikleri

Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1.yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1.yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte 15 Temmuz şehitler anıldı,hatim dusı okundu. Demokrasi Zaferi sabahlara kadar kutlandı.

Viranşehir Kaymakamlığı ve ilçe Belediyesinin organize ettiği şehitleri anma ve demokrasi zaferi etkinliklerinin finali, Yenişehir Mahallesinde bulunan Kaymakamlık bahçesinde Atatürk anıtına çelenklerin sunumu ile başladı. Çelen sunumunun ardından burada toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşu bulunarak, İstiklal marşını okudu. Ardından vatandaşlar, Cumhuriyet meydanına doğru yürüyüşe geçti. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ile tekbirler getirerek ve sık sık " Dik Dur Eğilme Bu Millet Seninle, Bu Vatan FETÖ'ye Mezar Olacak" sloganları attı. Cumhuriyet meydanında devam eden programa İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, Viranşehir Bleeidye Başkan yardımcıları Halaf Kete,Mahmut Şık ve Arslan Çiftçi, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Garnizon komutanı Piyade Yarbay Atakan Dorukbay, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Onurcan,Emniyet Müdürü Esat Uğur, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş,MHP ilçe Başkanı Yasin Haşimi, SP İlçe Başkanı Yasin Kurt,HÜDAPAR İlçe Başkanı Yakup Esmer,Ticaret Odası Başkanı Mehmet Ekinci, Viranşehirde Zeynel Yemek Yönetim Kuruşu Başkanı Salih Samak STK temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada yapılan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra siyasi parti başkanları,STK temsilcileri ve darbe gecesini bire bir yaşayan vatandaşlar, darbe girişimi ile ilgili birer konuşma yapıp, hain girişimi bir kez daha kınadıklarını belirtti. Ardından konuşan Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, 95 yıllık Cumhuriyet tarihinde ülkenin çok zorlu süreçlerden geçtiğine dikkat çekerek, her zorlu badirelerden birlik ve beraberlikle zaferle çıktıklarını söyledi. Her zorlu sınavı ve imtihanı başarı ile geçerken güçlerine güç katarak,engelleri bir bir aşarak bugünlere geldiklerini ifade den Çimşit, Türkiye'nin güçlendikçe ve büyüdükçe kıskanan, kem gözlerin ve düşmanların arttığına vurgu yaptı. Yapılan konuşmaların ardından etkinlik, okunan ilahiler ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Sabah namazının kılınması ile son bulan programda, Viranşehir Belediyesi tarafından katılımcılara simit ve dondurma, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ise çorba ikramında bulundu.