Viranşehir’de Patlama: 1 Ölü, 15 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanları yakınında bombalı araçla yapılan saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan ilçe belediyesinden hoparlörle yapılan anonslarda, kana ihtiyaç olduğu belirtilerek, bölge halkından kan vermek için ilçedeki devlet hastanesine müracaat etmesi istendi.