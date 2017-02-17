Viranşehir’de Patlama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kaymakamlık binası ve polis lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kaymakamlık binası ve polis lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesinde Kaymakamlık binası ve polis lojmanlarının yakınında bir patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtilen patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Patlama sesinin kentin hemen her bölgesinden duyulduğu belirtilirken, ilçeye Gaziantep'ten de ambulanslardın sevk edildiği öğrenildi.