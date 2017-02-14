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Viranşehir’de Referandum Sürecinde Geniş Güvenlik Tedbirleri Alınacak

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Viranşehir’de Referandum Sürecinde Geniş Güvenlik Tedbirleri Alınacak
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde referandum süreci boyunca geniş güvenlik tedbirleri alınacağı bildirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde referandum süreci boyunca geniş güvenlik tedbirleri alınacağı bildirildi.

Viranşehir'de referandum süresi boyunca gerekli önlemlerin alınması amacı ile güvenlik toplantısı yapıldı. Kaymakam Ömer Çimşit başkanlığında, Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıya kurum müdür ve amirleri katıldı. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum takviminin sıkışık olduğunu ifade eden Çimşit, sürec boyunca yoğun tedbirler alacaklarını kaydetti. Çimşit, "Referandum süreci boyunca vatandaşlarımızın özgür iradesini sandığa yansıtabilmeleri, referandumun huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için Kaymakamlık olarak tüm tedbirleri alacağız. Referandum tarihinin sıkışık olması dolaysıyla İlçe Seçim Kurulu'nun ihtiyaç ve talepleri kurumlarca süratli bir şekilde giderilerek, süreç boyunca kurumlar arası koordinasyon aksatılmadan devam ettirilecektir" dedi. Yapılacak referandum ile gidilecek anayasa değişikliğinin millete ve devlete hayırlı olması temennisinde bulunan Çimşit, kurum amir ve müdürlerinin referandum güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Cimşit yapılacak referandum ile ilgili kurum amir ve müdürleri ile tekrar bir araya geleceklerini kaydetti.

Viranşehir’de Referandum Sürecinde Geniş Güvenlik Tedbirleri Alınacak

Viranşehir’de Referandum Sürecinde Geniş Güvenlik Tedbirleri Alınacak

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