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Viranşehir’de Vergi Haftası Kutlandı

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Viranşehir’de Vergi Haftası Kutlandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Kılıç ve beraberindeki heyet Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Kılıç ve beraberindeki heyet Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ömer Çimşit'i makamında ziyaret etti.

Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Kılış günün anısına Kaymakam Ömer Çimşit'e çiçek takdim ederek vergi bilincini geliştirmek ve mükelleflere vergi ödeme alışkanlığı kazandırmak amacıyla her yıl kutlanan vergi haftası kapsamında 27 Şubat-5 Mart 2017 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirtti.

Vergi haftasının hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Ömer Çimşit, " Vergi Haftası toplumumuzun tüm kesimlerinde gereken vergi bilincinin oluşturulması ve yurttaşlarımızdan vergi vermenin alışkanlık haline gelmesi amacı ile önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Toplumun tüm kesimlerine benimsetilerek vergiye gönüllü uyumun artması ortak hedefimizdir. Bu gün gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik anlamdaki sorunların başında kayıt dışı ekonomi büyüklüğünün yüksek olması gelmektedir. Bu sorunla etkili mücadele, ancak kayıt dışılığı etkileyen dinamiklerin doğru analizine dayalı bir stratejik planlama ile mümkün olabilecektir" ifadelerini kullandı.

"VERGİ GELECEĞİMİZDİR"

Çimşit açıklamasının devamında "Ülkemizin kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin bir şekilde ulaşması ve gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması, ödenen vergiler ile sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın sorumlu yurttaşlar olarak yaptıkları harcamaların alış verişlerin belgesini almaları, bu konuda duyarlı olmaları verginin kazanç sahiplerinden herkesin kazancı oranında alınmasında ve vergi adaletine büyük katkı sağlayacağının bilinmesini isterim. Bu duygu ve düşünceler ile vergi haftasının ülkemizin refahının artmasına, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına, verginin tabana yayılmasına vesile olmasını diliyorum. Vergisini zamanın ve tam olarak ödeme gayretinde olan tüm vatandaşlarımıza da hayırlı bol kazançlı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum"ifadelerini kullandı.

Viranşehir’de Vergi Haftası Kutlandı

Viranşehir’de Vergi Haftası Kutlandı

Viranşehir’de Vergi Haftası Kutlandı

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