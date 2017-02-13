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Vişad Heyeti Basınla Bir Araya Geldi

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Vişad Heyeti Basınla Bir Araya Geldi
Van İş Adamları Derneği (VİŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fatih Hatunoğlu ve beraberindekiler, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Van İş Adamları Derneği (VİŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fatih Hatunoğlu ve beraberindekiler, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafeteryada gerçekleştirilen toplantıda konuşan VİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fatih Hatunoğlu, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 2013 yılında kurulan VİŞAD'ın tek amacının Van olduğunu vurgulayan Hatunoğlu, Van'ın da bölge ve Türkiye için önemli bir şehir olduğunu söyledi. Hatunoğlu, "Nasıl ki İstanbul Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısıysa, Van da Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısıdır. Çünkü Van, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve geçmişinde ticaret ile ön plana çıkmıştır. Bu anlamda Van'a yatırım yapmamak olmaz" dedi.

Vanlı iş adamlarının ve Vanlı olmayan iş adamlarının kente yatırım yapmaları açısında önemli işler yaptıklarını dile getiren Hatunoğlu, "Önemli bir firma tarafından Van'da 20 milyonluk bir yatırım yapılacak. Bunun da ilimize büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Bunun dışında birçok sektörde yatırım yapılması adına görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Bizler Van için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

VİŞAD bünyesindeki iş adamlarının yüzde 99'unun sermayesini dışarıya çıkardığı yönündeki söylemlerin asılsız olduğunu da sözlerine ekleyen Hatunoğlu, "Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. İş adamlarımızın yüzde 99'u ceketini alarak kentten çıkmıştır. Biz sermayemizi dışarıya asla çıkarmadık ve bunu da asla kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Van ve Antalya'da şubelerinin olduğunu belirten Hatunoğlu, en kısa zamanda Ankara ve İzmir'de de şube açacaklarını söyledi.

VİŞAD Van Şube Başkanlığına seçilen Zeki Özköseoğlu'nun kısa konuşmasının ardından toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Vişad Heyeti Basınla Bir Araya Geldi

Vişad Heyeti Basınla Bir Araya Geldi

Vişad Heyeti Basınla Bir Araya Geldi

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