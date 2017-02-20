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Vitraspor Ligden Elini Ayağını Kesti

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Vitraspor Ligden Elini Ayağını Kesti
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup 18'inci hafta mücadelesinde Vitraspor, kendi saha ve seyircisi önünde mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup 18'inci hafta mücadelesinde Vitraspor, kendi saha ve seyircisi önünde mağlup oldu.

Bozüyük 1 nolu çim sahada oynanan BAL 12. Grup 18'inci hafta mücadelesinde Vitraspor kendi saha ve seyircisi önünde Edirnespor'a 4-2 mağlup oldu. Vitraspor ikinci yarının 5'inci haftasında 4 mağlubiyet 1 beraberlik alırken, düşüşüne devam etti. Maçın orta hakemi Kocaeli bölgesi hakemi Metin Ataş'ın yönettiği maçta her iki takım dakikalarda birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Maçın 5'inci dakikasında deplasman ekibi Edirnespor Serge Alain Abaka ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarını sıklaştıran Edirnespor maçın 26'ncı dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Uğur Kapısız topu filelere göndererek Edirnespor'u 2-0 öne geçirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı deplasman ekip Edirnespor'un 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıya da atak bir oyunla başlayan Edirnespor maçın 53'üncü dakikasında Muhammet Akdeniz ile aradaki farkı 3'e çıkardı. Bu gol sonrası gelişen nadir Vitraspor ataklarında birinde ev sahibi takım bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Vitrasporlu Fatih Tüfek topu filelere göndererek durumu 3-1'e getirdi. Maçın 85'inci dakikasında Edirnesporlu Muhammet Akdeniz kendisinin iki takımın 4'üncü golünü atarak durumu 4-1'e getirdi. Maçın 89'uncu dakikasında Vitrasporlu Mustafa Devrim Er durumu 4-2'e getirdi. Maçın 90'ıncı dakikasında Vitraspor'dan Serkan Çelik, Edirnespor'dan Serge Alain Abaka çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu mağlubiyet sonrası 23 puanla kalırken, Edirnespor 31 puanla 4'üncü sıraya yükseldi.

Vitraspor Ligden Elini Ayağını Kesti

Vitraspor Ligden Elini Ayağını Kesti

Vitraspor Ligden Elini Ayağını Kesti

Vitraspor Ligden Elini Ayağını Kesti

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