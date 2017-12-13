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Vitraspor Puan Kaybına Devam Ediyor

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Vitraspor Puan Kaybına Devam Ediyor
Bilecik'i Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil eden Bozüyük Vitraspor, kendi saha ve seyircisi önünde puan kaybı yaşadı.

Bilecik'i Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil eden Bozüyük Vitraspor, kendi saha ve seyircisi önünde puan kaybı yaşadı.

BAL 10. grup temsilcisi Vitraspor ligin 11'inci haftasında kendi saha ve seyircisi önünde grubun güçlü ekiplerinden İstanbul temsilcisi Çengelköyspor ile 0-0 berabere kalırken, ligde son 2 haftada 5 puan kaybetmiş oldu. Bozüyük 1. Nolu Çim Sahada oynanan müsabaka ilk yarısında orta sahada ikili mücadele şeklinde geçerken, ilk yarı 0-0'lık skorla tamamlandı. İkinci yarıda rakibine daha üstün bir oyun sergileyen Virtaspor yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Maç 0-0'lık skorla sonuçlanırken, Vitraspor ve Çengelköyspor puanları 19'a çıkardı.

Öte yandan 2'inci haftadan 9'uncu haftaya kadar bileği bükülmeyen Vitraspor son iki haftada 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

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